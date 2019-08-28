Решение поработать в сфере торговли позволяет неплохо сэкономить на первом этапе, когда потребуется закупить нужное оборудование. Покупка системы UNO принесет привилегии и поможет за короткий срок полностью обустроить торговый зал.

Системы Uno и Джокер

Следует сразу разъяснить ситуацию, связанную с двумя системами, дополняющими друг друга. Первоначально появился комплект от компании Джокер с одноименным названием.

Главным компонентом стала металлическая труба, покрытая хромом. При длине в 3 метра используется различный диаметр, хотя чаще стараются работать с моделями в 25 и 50 миллиметров. Толщина тоже различается, учитывая варианты сборки и местоположение.

Количество крепежных элементов включает десятки наименований. К привычным муфтам и фитингам добавляют сложные соединители и держатели. Так будет удобней присоединить полку и стекло, зеркало и плиту.

Компания Uno уделила больше внимания разработке соединительных элементов. Алюминий и пластик подвергается хромированию, чтобы удалось создать единый ансамбль.

Много внимания уделяется дизайнерским решениям. Крепления выглядят привлекательными и очень удачно выделяют хромированную конструкцию. Отсутствует безликость и добавляется эстетический шарм.

При выборе оборудования в нашем интернет-магазине можно смело сочетать системы. Использованные стандарты не допускают отклонений и дают возможность самостоятельно собрать конструкцию. Сумма не завышена из-за прямых поставок от производителя.

Тонкости сборки

В каталоге присутствуют характеристики каждой детали. Можно сделать первые расчеты, учитывая набор труб из десяти единиц. Добрать недостающие элементы удастся в любой момент.

Длина в три метра не всегда устраивает. Однако отрезать ненужный кусок поможет ножовка и болгарка с отрезным диском. Проще использовать специальный роликовый труборез.

Более сложную конструкцию стараются установиться рядом с входом. Внимание посетителей привлекает правая сторона и лишь затем начинается движение против часовой стрелки налево к выходу.

Здесь нужно разместить последние новинки и дорогостоящий товар. Не помешает собрать мобильную витрину и приделать колесики. На крючках развешивают аксессуары. Новые вещи можно аккуратно положить или развесить.

Довольно солидно и красиво смотрятся напольные стойки. Не менее эффектно выглядят полки и стеллажи, особенно после подсветки светодиодами. Они располагаются непосредственно в центре или в левой части. Нужно открыть обзор посетителю, не забывая про безопасность.

Элементы системы могут подойти для создания мебели. Весьма уместно разместятся в интерьере хромированные стулья и столы, банкетки и кресла.

Универсальность комплекта заключена в умении вписаться в любое помещение, несмотря на площадь и конфигурацию. Конструкция сумеет идеально вписаться и при этом разместить множество предметов.

Необходимость перемен не вызывает затруднений. Разборка занимает непродолжительное время. Модифицированный вариант будет выглядеть также актуально. Для усиления эффекта не помешает установить хромированные дверные ручки, перила и вешалки.