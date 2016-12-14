Теперь продать и приобрести товары ручной работы можно в новом интернет-магазине Skafos, открытом ООО «Скафос групп». Как рассказал основатель проекта Евгений Неверов, команда компании тщательно изучила подобные российские и иностранные площадки, после чего был создан магазин Skafos с выгодными условиями не только для специалистов ручного труда, но и для покупателей.

Желающие купить товары ручной работы могут это сделать буквально в два клика, при этом не нужно звонить мастеру-изготовителю. Средства за товар блокируются на счете интернет-магазина и поступают хендмейдеру только после того, как покупатель получит посылку и убедится в соответствии присланного товара.

Сами хендмейдеры избавлены от необходимости поиска заказчиков, они не платят за аккаунт, рекламу, пакеты дополнительных услуг и добавление большего количества работ. Skafos заботится о мастерах, создав для них удобный функционал.