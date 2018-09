Технологии

Ученые Самарского университета повысили скорость Интернета в полтора раза 2018-09-05



В журнале IEEE Transactions on Network and Service Management вышла совместная статья ученых Самарского университета и университета Миссури (Колумбия, США). В публикации представлен алгоритм, который позволяет получить оперативный и бесперебойный доступ к мощным центрам обработки больших данных (Big Data) для решения высокотехнологичных задач. Алгоритм, описанный в научной статье, (https://ieeexplore.ieee.org/document/8436010/) основан на специальном методе маршрутизации, разработанном коллективом ученых Самарского университета и университета Миссури. Он позволяет получать оперативный доступ к самым мощным центрам обработки больших данных (технологии Big Data) мира. Это актуально для решения задач, требующих высокоточных расчетов как в области фундаментальной науки, так для реализации прикладных проектов. “Механизм, предложенный нами, может быть востребован учеными, которые проводят эксперименты на базе Большого адронного коллайдера в Церне, – приводит пример один из авторов статьи, профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского универитета Андрей Сухов. – Они рассчитывают задачи в лабораториях, разбросанных по всему миру, делают запросы в вычислительные центры Церна. И им необходимо обмениваться как текстовой информацией, так и потоковым видео высокого разрешения в режиме он-лайн. Предложенная нами технология поможет им в этом». Также, по словам ученого, представленный алгоритм может быть востребован специалистами, задействованными в проекте международного экспериментального термоядерного реактора, строящегося в научно-исследовательском центре СЕА во Франции. Сценарий для реализации авторы статьи предлагают следующий. Пользователь выдвигает 4 основных требования – определенная пропускная способность сигнала, скорость передачи данных в Кбит/с, облачное хранилище и цена услуги. Алгоритм, разработанный учеными, выдает клиенту множество решений по заданным критериям, предлагая при этом наилучшие варианты. Причем, говорят ученые, неважно какая при этом используется связь – оптоволоконные сети или wi-fi. Качество и скорость передачи данных достигается за счет найденного и прописанного учеными кратчайшего маршрута к вычислительным мощностям. Это позволяет повысить скорость Интернета примерно в полтора раза. Данный алгоритм разработчики назвали «Метод окрестностей», и уже апробировали ранее в другой работе (https://ssau.ru/news/14108-uchenye-samarskogo-i-krymskogo-universitetov-nashli-sposob-organizatsii-mobilnoy-svyazi-bez-bazovykh-stantsiy), в рамках которой представили метод организации бесперебойной мобильной связи на основе самоорганизующихся сетей. “В статье, опубликованной в журнале IEEE Transactions on Network and Service Management, мы фактически представили расширенное применение метода маршрутизации, но уже за счет обращения к глобальным сетям”, – добавил Андрей Сухов. Причем для того, чтобы воспользоваться этим алгоритмом, по словам ученых, достаточно ознакомиться с публикацией, где выложено теоретическое обоснование и написать практическую составляющую под конкретную задачу.

