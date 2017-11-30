В этом году заявки на всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с международным участием «Спутник» поступили из всех 85 регионов страны. Самыми активными участниками стали: Самарская, Московская, Нижегородская, Ленинградская области и Башкортостан. В результате во второй этап конкурса отобрано 1966 человек. А всего участие в конкурсе приняли 7186 человек, что почти в 5 раз превышает показатели 2016 года.

Интерес к техническому творчеству и возможность поучаствовать в уникальном проекте Самарского университета объединяет школьников по всему миру. Это подтверждают заявки поступившие в этом году от ребят из Франции, Великобритании, стран Прибалтики, а также Белоруссии, Казахстана, Украины и Таджикистана.

Как отметили в оргкомитете “Спутника”, наибо​​​​​​​​​​​​​​​​лее востребован он у учеников 10-х классов, они же продемонстрировали и наилучшие показатели по тестовым заданиям в своей группе. Многие школьники принимают участие в конкурсе во второй раз.

Второй этап конкурса стартовал 20 ноября и продлится до 20 декабря 2017 года. Также как и первый этап, он заочный и представляет собой творческую проектную работу по одному из предложенных организаторами направлений. Так, если в 2016 году ребята разрабатывали только тему ракетно-космической техники, то в 2017 они могут попробовать свои силы еще в трех актуальных направлениях: авиационная техника; робототехника и двигателестроение.

По итогам второго тура в финал выйдут 200 победителей, которые приедут на ознакомительные экскурсии в Самарский университет. Четвертый, он же финальный этап конкурса юных инженеров-исследователей, пройдет в формате космической смены в крымском МДЦ «Артек» и станет наградой для победителей.

«Возможность получить путёвку в “Артек” – большая мотивация для детей. Мы видим, что конкурсанты увлечены техническим творчеством и ищут возможность применить на практике свои знания, проводить эксперименты, совершенствоваться в любимой области. «Спутник» для них – это уникальная возможность попробовать в качестве инженера и осуществить свою мечту», – отметил начальник управления по формированию контингента Сергей Горяинов.

Справка:

Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с международным участием “Спутник” проводится Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва совместно с фондом «Живая классика» с 2016 года и является уникальным научно-исследовательским мероприятием образовательного характера.

В первом конкурсе “Спутник” в 2016-2017 учебном году приняли участие школьники со всей страны (исключением стала лишь Чукотка). По его итогам на обучение в “Артек” отправились 47 финалистов из 18 регионов России. Конкурс стал для многих участников мотивирующим фактором для поступления в Самарский университет. Преимущественно финалисты “Спутника” выбрали специальности, связанные с информационными технологиями и ракетно-космической техникой.