Инициатором открытия российско-китайской научно-образовательной лаборатории по двигателестроению выступил один из ведущих учебных и исследовательских институтов Китая – Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики (NUAA). Лаборатория для совместных научных исследований будет базироваться в Самарском университете.

«Мы занимаемся разработкой принципиально нового подхода в создании малоразмерного двигателя. Китайцы, чтобы решать эту задачу комплексно, (как это делается в нашем Институте), не имеют достаточных ресурсов по отдельным направлениям”, – объяснил заместитель директора Института двигателей и энергетических установок (ИДЭУ), доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей Дмитрий Угланов. По его словам, тематика разработок, которыми занимается ИДЭУ, очень интересна NUAA. Кроме того, в совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом. “Теоретические исследования коллеги из Нанкина будут проводить у себя, а отрабатывать идеи на практике приедут в Самарский университет”, – добавил Дмитрий Угланов. Уже сейчас китайская сторона готова присылать в вуз для проведения различных научных работ 25 человек в год, а в дальнейшем и более. При этом бакалавры, магистры и аспиранты из Китая будут обучаться в Самарском университете за свой счет – в NUAA создают большой фонд для решения этих задач.

Сотрудничество с Нанкинским университетом открывает широкие возможности и для студентов, аспирантов и преподавателей Самарского университета. Китайская сторона заинтересована в развитии научного потенциала в области двигателестроения и готова оплачивать все расходы по визитам преподавателей Института двигателей и энергетических установок для чтения курса лекций. Студенты и аспиранты ИДЭУ также смогут поехать в Нанкинский университет и учиться там в течение семестра, китайская сторона обеспечивает выгодные условия, предусмотрена даже выплата стипендий (около 25 000 руб.). “Это редкая возможность оценить технические возможности и уровень образования одного из лучших исследовательский университетов Китая аэрокосмического профиля”, – убежден Дмитрий Угланов. Обучение доступно в рамках совместных с Нанкином образовательных программам.

Напомним, сотрудничество с Нанкином началось в 2015 году, когда делегация СГАУ по приглашению NUAA приехала на конференцию, посвященную взаимодействию Китая с Россией в области науки и образования. После подписания договора в 2016 году началась реальная работа. Первым шагом стал запуск совместных программ для бакалавриата. В 2017 году в рамках эксперимента в Самарский университет приехали 10 бакалавров из Нанкина, они прошли стажировку и работали над написанием своих выпускных квалификационных работ под руководством преподавателей ИДЭУ. Защита дипломов состоялась в Нанкинском университете в присутствии объединенной комиссии обоих вузов (подробнее об этом по ссылке – http://www.ssau.ru/news/14243-Bakalavry-Samarskogo-universiteta-poedut-uchitsya-v-Kitay-/).

Блестящие результаты, которые продемонстрировали китайские бакалавры после обучения в ИДЭУ, а также разработки ведущих кафедр Института, представленные в рамках визита самарской делегации в Нанкин, послужили толчком к созданию лаборатории.

Сотрудничество с Нанкинским университетом – только первый шаг на пути развития научно-образовательных связей с Китаем. Уже сейчас Институт двигателей и энергетических установок Самарского университета успешно ведет переговоры о сотрудничестве с Пекинским университетом астронавтики и аэронавтики – самым котируемом университетом в аэрокосмической сфере Китая.