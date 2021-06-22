IT-сектор давно привлекает крупные инвестиции: компании и частные инвесторы охотно вкладываются в стартапы. Российский бизнес – не исключение. В частности, один из основателей группы компаний «Мангазея» Сергей Янчуков инвестировал в разработку проекта управления персоналом и оптимизацию решений в этой сфере деятельности.

Как сообщает Balticreporter.com , Янчуков – один из крупнейших инвесторов России. Через «МТех», дочернюю компанию «Мангазеи», он инвестировал в Mind & Machine, которая разрабатывает собственное WFM-решение для управления людьми. Разработка стартапа позволяет рассчитать ожидаемый уровень загруженности и необходимое количество сотрудников для данной работы. Очень актуальная тема для бизнеса. Стоимость бизнеса не разглашается.

«Основная задача – ускорить рост компании за счет привлеченных инвестиций, а также улучшить показатели эффективности. «Мы были первым проектом, на который компания MTech сосредоточила свои инвестиции, и мы намерены продолжать сотрудничество в этом направлении», – сказал Антон Береза ​​SEO Mind & Machine.

В свою очередь, глава Mtech Вадим Стеценко отметил, что управление персоналом и сам подход Mind & Machine в этой сфере оказались очень привлекательными с точки зрения инвестиций. «Эти вложения будут крайне необходимы для развития бизнеса и дальнейшего роста нашей группы», – сказал Стеценко.

У Сергея Янчукова большие планы по развитию отечественного IT-сектора, и он намерен и дальше инвестировать в амбициозные команды. А их в стране действительно много. В конце концов, расположение и размер этих компаний дают им огромное преимущество и ценность для их клиентов, поскольку они знают, как слышать своих клиентов, и работают во много раз быстрее, чем гиганты отрасли.

Стоит отметить, что Mind & Machine выиграла конкурс «Криптонит Startup Challenge» и также является резидентом Сколково.