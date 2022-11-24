Система органического садоводства для занятых женщин: международная онлайн-конференция Strogoorganic

С 27 по 29 ноября 2022 года онлайн-школа садоводов Strogoorganic проводит II ежегодную онлайн-конференцию, в рамках которой ведущие спикеры отрасли передадут слушателям систему знаний для успешного садоводства.

На конференции вас ждет концентрат отборной информации от экспертов мирового значения. Вы получите современные и безопасные решения для чистого сада, узнаете, как превращать неплодородную почву в щедрую, научитесь «дружить» с муравьями и получите авторскую систему создания высокоурожайного сада.

Поговорим о способах, благодаря которым люди получают ошеломляющие результаты в саду и неочевидных решениях. Практиковаться можно сразу же!

На конференции выступят ведущие спикеры всероссийского и мирового масштаба:

● Мария Винокур, сооснователь онлайн-школы садоводов Strogoorganic и соавтор системы НИСО, которая призвана служить женщине и экономить ее время. Руководитель научных опытов. Знает, как найти смыслы в природе

● Эля Ямилева, сооснователь онлайн-школы садоводов Strogoorganic и соавтор системы НИСО. Знает секреты богатых урожаев, за которые ей благодарны более 4000 садоводов

● Николай Курдюмов, ученый агроном, садовый мастер, выдающийся писатель, собиратель опыта своих коллег в сфере умного растениеводства, автор более 20 бестселлеров. Именно он один из первых популяризировал в России тему органического земледелия. Эксперт онлайн-школы садоводов Strogoorganiс

● Павел Траннуа, почвовед, садовод-практик, создатель системы эко-сада на маленьком садовом участке, автор более 60 книг, которые стали бестселлерами. Популяризировал в России тему органического земледелия. Эксперт онлайн-школы садоводов Strogoorganiс

● Вероника Филипеня, старший научный сотрудник отдела биохимии и биотехнологии растений ГНУ «Центральный Ботанический Сад Национальной Академии Наук Беларуси». Нашла новые методы определения среды для микроклонального размножения (технология in vitro)

● Данила Горюнов, мирмеколог, ученик самого выдающегося мирмеколога в мире Захарова А.А., ведущий инженер лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцева, автор более 20 научных работ. Данила Николаевич более 20 лет изучает муравьев и знает о них все.

● Ян Бриндза, доктор наук, директор института Биоразнообразия и биологической безопасности Словацкого аграрного университета в Нитре

● Светлана Корнеева – селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Лаборатории семечковых культур Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур, соавтор 5 сортов колонновидных яблонь, 15 лет посвятила изучению колонновидных сортов, ученица Седова Евгения Николаевича, величайшего селекционера современности

● СЕКРЕТНЫЙ ГОСТЬ, чье имя слушатели узнают только в момент конференции

Мероприятие продлится 3 дня. Каждый день в течение 4 часов слушатели будут получать выжимку знаний, которые работают. Подключиться можно из любой точки мира!

https://strogoorganic.ru/conf2022?utm_source=reliz