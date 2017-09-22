Завершена разработка инвестиционного проекта «Организация танкерной речной судоходной компании», подготовлен его бизнес-план и финансовая модель. В городе Самаре в рамках инвестиционного проекта будет создана речная судоходная компания. Для нее будет разработан новый вид речного танкера.

Общая стоимость проекта – 2,5 млрд. рублей, а в течение двенадцати лет полный размер выручки достигнет 12 813 млн рублей. Сейчас разработчики проекта (https://samara-kredit.ru/organizacii-tankernoj-rechnoj-sudoxodnoj-kompanii.html) по созданию речной судоходной компании ищут инвестора для его реализации. Он должен вложить от 130 млн. рублей за долю в компании, кроме того, на сумму 2 063,5 млн. рублей будут привлечены целевые инвестиционные кредиты.

Возможная капитализация компании – 5,4 млрд. рублей. IRR для собственного капитала составляет около 60,1%. Как отмечают специалисты, дисконтированный период окупаемости средств инвестора составит 5,3 года при ставке дисконтирования 19,8%. За это время будет выплачено 1 656 млн. рублей налогов, а объем налоговых льгот и субсидий предполагается в размере 523 млн. руб.