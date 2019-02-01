Российская криптовалюта Tkeycoin (TCD) может достичь отметки $340-467 уже к концу 2019 года, считают эксперты. Поводом для столь позитивных прогнозов стали появившиеся в СМИ новости о выпуске мобильных кошельков и внедрении банковских платежей на основе Tkeycoin в расчетные операции на территории России и ОАЭ.

Как сообщают «Известия», решения Tkeycoin будут работать через единый независимый платежный шлюз, и пользователи смогут осуществлять любые операции со своими средствами без третьих лиц, даже в случае недоступности платежных каналов Visa и MasterCard.

Специалисты сходятся во мнении, что независимость операций на базе Tkeycoin от мировых платформ позитивно скажется на дальнейшем развитии продукта в странах, испытывающих негативное влияние санкций США. Уже в ближайшие месяцы опробовать инновационные платежные решения на практике смогут жители России и ОАЭ.

Подобные новости не могли остаться без должной реакции представителей финансовой сферы, многие из которых пересмотрели свои предположения относительно будущего криптовалюты в позитивную сторону.

Рост интереса в мире к новым криптовалютам никак не влияет на стоимость биткоина, потому что большинство криптопроектов полностью самостоятельные и никак с ним не связаны, — поясняет аналитик компании “Финист” Александр Агеев. — Кроме того, новые проекты переживают первый этап развития минимум два года.

Развитие технологий, успешные тесты сети, а также появление новых продуктов на базе Tkeycoin – все это позволит криптовалюте показать еще более стремительный рост, чем предполагалось ранее.

По прогнозам, Tkeycoin может стоить $467 уже к концу 2019 года.