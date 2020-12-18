Печатный OLED-дисплей с прокруткой

11 января 2021 года на выставке CES 2021 компания TCL CSOT объявила о запуске двух инновационных продуктов: 17-дюймового скручивающегося OLED-дисплея и 6.7-дюймового раздвижного AMOLED-дисплея.

17-дюймовый скручивающийся OLED-дисплей толщиной всего 0.18 мм является уникальным примером реализации инновационной технологии гибких дисплеев. Качество дисплеев улучшено за счёт увеличения цветовой гаммы до 100%, благодаря передовой технологии струйной печати TCL CSOT. В результате чего стоимость стала ниже на 20%, чем у дисплеев, изготовленных по традиционным технологиям.

Скручивающийся OLED-дисплей

Портативный 6.7-дюймовый раздвижной AMOLED дисплей меняет представления о смартфонах. Раздвижной AMOLED-дисплей можно увеличить с 6.7 до 7.8 дюймов простым нажатием, превратив его из смартфона в планшет. Толщина смартфона менее 10 мм.

Раздвижной AMOLED дисплей

Потенциал рынка дисплеев демонстрирует отчет Display Supply Chain Consultants (DSCC): по прогнозу рынка OLED-дисплеев, спрос AMOLED дисплеев вырастет с $951 млн. в 2019 году до $2,69 млрд в 2024 году.

Подробнее о TCL на выставке CES2021 по ссылке: https://www.tcl.com/ces2021.html

О компании TCL Technology

TCL Technology – это транснациональная компания, специализирующаяся на производстве полупроводниковых дисплеев и материалов. За счет поддержки своего промышленного финансово-инвестиционного бизнеса и венчурного инвестирования, компания стремится ускорить трансформацию в высокотехнологичную промышленную группу. TCL CSOT является дочерней компанией TCL Technology, занимающейся продвижением инновационных проектов в области полупроводниковых дисплеев. TCL CSOT фокусируется на технологиях mini-LED, micro-LED и OLED/QLED дисплеев. Ассортимент продукции включает в себя дисплеи большого, малого и среднего размеров, сенсорные модули, интерактивные доски, видеостены, автомобильные дисплеи и игровые мониторы.

В будущем TCL CSOT будет продолжать углубляться в развитие новых технологий, уделяя особое внимание панельным микросистемам и новым материалам.