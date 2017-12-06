В ночь 07 декабря — 08 декабря в сеть попала информация, на фоне которой рост криптовалюты Tkeycoin вырос на 38,61%.

Ранее эксперты давали прогнозируемый рост Tkeycoin до отметки $0,23 за 1 TC к концу 2017-го года. Буквально за 1 день рост криптовалюты вырос на 38,61%. Теперь цена за 1 TC составляет $0,163. Уровень капитализации за сутки превысил $547 736.

Из информации следует, что разработчиками Tkeycoin ведется создание децентрализованной автономной организации Tkeycoin DAO – это концепция, заимствованная из области искусственного интеллекта. Децентрализованная сеть из автономных агентов сможет выполнять задачи уже без участия человека под управлением бизнес-законов. В Tkeycoin DAO будут существовать умные контракты, как агенты, работающие в блокчейне и выполняющие заранее определенные или одобренные задачи в зависимости от событий и изменяющихся условий. В будущем на его основе будет разработана мультиплатформа (Маркетплейс), которая объединит интернет-магазины по всему миру, где вы сможете покупать абсолютно любые товары за Tkeycoin.

Криптовалюта создается в собственном блокчейне Tkeycoin и на протоколе Tkeycoin с возможностью майнинга.

«Отдельный блокчейн Tkeycoin означает, что у криптовалюты имеется собственный децентрализованный журнал записей. Все транзакции регистрируются в распределенном журнале записей Tkeycoin» – отмечает Андрей Ветлицкий, эксперт в области блойкчейна и изучения феномена Bitcoin.

Кроме того, для этого проекта разрабатывается уникальная система шифрования, основанная на свойстве колебаний атомов железа, которые каждую секунду ведут себя хаотично. Система идентифицирует колебания атомов и переводит их в случайные числа и буквы. Физически взломать систему будет невозможно, так как колебания атомов железа хаотичны каждую секунду. Tkeycoin отказался от привычных нам систем шифрования, которые создаются математическими алгоритмами и имеют ряд недостатков.

Станет ли данная разработка новой технологией и прорывом в области финансов, сказать трудно. Пока можно только следить за ростом цены Tkeycoin ( https://vimeo.com/246242032 )

Видео взято с сайта tkeycoin.com в обозревательных целях и в соответствии с законом о СМИ.