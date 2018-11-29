На днях представители EXMO провели закрытую встречу с командой проекта Tkeycoin, которую представляет компания TKEY DMCC. По итогам переговоров, EXMO будет первой биржей, официально добавившей Tkeycoin (TCD) в листинг, об этом сообщает “Известия”.

Криптовалютная биржа EXMO – одна из самых востребованных площадок среди русскоязычных криптотрейдеров – признана самой защищенной в Европе. Как неоднократно подчеркивали ее представители, EXMO дорожит своей репутацией, поэтому работает только с серьезными партнерами.

Листинг на бирже уровня EXMO (более 1,5 млн пользователей, средний объем торгов в месяц – более $ 1.5 млрд) позволит, по оценкам экспертов, значительно повысить цену активов Tkeycoin и положительно скажется на росте курса монеты в ближайшие месяцы.

Перед листингом каждый проект тщательно изучается экспертами, аналитиками и юристами, чтобы гарантировать легитимность токена или криптовалюты. Уже в 1-м квартале 2019 года пользователи биржи смогут осуществлять торги по парам TCD/BTC, TCD/USD, TCD/RUB и TCD/EUR. Точная дата листинга будет определена позже.

Положительное решение EXMO по поводу новой монеты свидетельствует о серьезности, технической проработанности и перспективности проекта. Это вполне согласуется с амбициозными планами разработчиков Tkeycoin – они ставили целью создать платежное средство нового поколения, способное сделать криптовалютные транзакции более удобными, быстрыми, безопасными, а значит – массовыми.

На данный момент Tkeycoin обладает внушительным экономическим потенциалом: по некоторым экспертным оценкам, ко второй половине 2020 года цена этой криптовалюты может достичь 450$ при сохранении текущих темпов развития.