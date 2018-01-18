К выходу на ICO стоимость Tkeycoin составит 0,79 доллара за один токен TCD

2018 год обещает стать один из самых многообещающих для рынка криптовалют. Крупные финансовые игроки, такие JP Morgan уже признали систему блокчейн вполне эффективной.

На данный момент по сообщениям Сoinmarketcap общая капитализация криптовалют составляет более $699 млрд.

В прошлом году на этапе private placement Tkeycoin демонстрировал бурный рост с отметки $0,059 до $0,574 за 1 токен TCD, общий рост Tkeycoin за четвертый квартал 2017 года составил 974%.

Специалисты отмечают, что рост цены Tkeycoin начнется еще до выхода на ICO. Рост цены напрямую будет связан с ограниченностью самих токенов TCD и популярностью проекта Tkeycoin ( https://tkeycoin.com/ ). Учитывая результаты прошлого года, рост TCD к выходу на ICO составит $0,79 за 1 токен.

Ранним инвесторам по-прежнему доступен бонус 40%, приближаясь к размещению на ICO бонусная ставка будет уменьшаться.

По словам учредителей Холдинга БР – неограниченная эмиссия могла бы привести к инфляции токенов TCD. Планируемая общая эмиссия токенов TCD – 80 000 000 токенов, все не распределенные TCD будут уничтожены. В момент запуска crowdsale курс TCD будет привязан к курсу USD.