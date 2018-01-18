К выходу на ICO стоимость Tkeycoin составит 0,79 доллара за один токен TCD2018-01-19 17:06
К выходу на ICO стоимость Tkeycoin составит 0,79 доллара за один токен TCD
На данный момент по сообщениям Сoinmarketcap общая капитализация криптовалют составляет более $699 млрд.
В прошлом году на этапе private placement Tkeycoin демонстрировал бурный рост с отметки $0,059 до $0,574 за 1 токен TCD, общий рост Tkeycoin за четвертый квартал 2017 года составил 974%.
Специалисты отмечают, что рост цены Tkeycoin начнется еще до выхода на ICO. Рост цены напрямую будет связан с ограниченностью самих токенов TCD и популярностью проекта Tkeycoin (https://tkeycoin.com/). Учитывая результаты прошлого года, рост TCD к выходу на ICO составит $0,79 за 1 токен.
Ранним инвесторам по-прежнему доступен бонус 40%, приближаясь к размещению на ICO бонусная ставка будет уменьшаться.
По словам учредителей Холдинга БР – неограниченная эмиссия могла бы привести к инфляции токенов TCD. Планируемая общая эмиссия токенов TCD – 80 000 000 токенов, все не распределенные TCD будут уничтожены. В момент запуска crowdsale курс TCD будет привязан к курсу USD.
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