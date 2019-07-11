Криптовалюта Tkeycoin может показать куда более стремительный рост, чем это ожидалось ранее. По мнению финансовых аналитиков, речь идет о $100-200 за 1 Tkeycoin уже к концу 2019 года.

Поводом для столь позитивных прогнозов стало недавнее участие руководства компании TKEY в Международном финансовом конгрессе (МФК). Мероприятие собрало в своих стенах владельцев европейских банков, представителей крупнейших мировых компаний, политиков, лауреатов Нобелевской премии и сотни других заметных фигур финансового сектора.

СМИ уже известно о ряде предварительных договоренностей между TKEY и несколькими банками Европы. Кроме того, сообщается о заинтересованности в технологиях Tkeycoin правительств нескольких азиатских стран.

Все это, вкупе с ранее достигнутыми соглашениями с арабскими странами, уже запущенной сетью TKEY и рядом продуктов на базе Tkeycoin способно привести к уверенному росту курса криптовалюты TKEY сразу после ее выхода на биржу. По прогнозам экспертов, речь идет о более, чем 10-кратном росте уже в первые 2 месяца торгов.

Выход Tkeycoin на мировые биржи запланирован на июль этого года, и уже в первую неделю, по мнению аналитиков, валюта преодолеет психологическую отметку в $7, после которой ожидается еще более стремительный рост.

Сейчас криптовалюту TKEY можно купить на официальном сайте проекта по курсу $1.