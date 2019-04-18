Компания TKEY DMCC сделала долгожданное объявление о полноценном доступе пользователей сети TKEY к локальным криптографическим кошелькам и майнингу криптовалюты Tkeycoin. Все необходимые приложения можно скачать и установить на устройства с ОС Windows, MacOS или Linux. Благодаря локализации (автономности) кошелёк стал неуязвимым для взлома, получил широкий функционал. Его можно использовать для хранения криптовалюты при майнинге, для внутрисетевых переводов между пользовательскими счетами, для вывода активов в фиат.

Система переводов между кошельками TKEY работает точно так же, как в обычном классическом банке, будь то Сбербанк или Альфа-Банк. Никаких ограничений на сумму перевода внутри сети, как и внутри банка, нет. Финансовая активность в сети TKEY осуществляется по принципам P2P – экономики без посредников, когда все участники внутрисетевых процессов имеют равные возможности. Теперь криптовалютой можно быстро и безопасно расплачиваться за любые товары или услуги с продавцом, который имеет свой кошелёк в системе, а также принимать оплату от других пользователей.

Разработчики Tkeycoin обещают сделать операционное управление функциями кошелька более простым и гибким. Планируется модификация графической оболочки (интерфейса) кошелька, по подобию тех, которые применяются в Desktop Telegram, Desktop Slack. Всё это будет реализовано в ближайшее время. Пока же компания готовится к листингу, а пользователи спешат до 1 мая 2019 года купить Tkeycoin на условиях IPEO по минимальной цене, поскольку вывод на биржи приведёт к повышению курсовой стоимости. Немного времени на покупку Tkeycoin по приятной цене в 1$ у Вас ещё есть.