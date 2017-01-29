Типографии и их возможности2017-02-17 16:02
На данный момент к услугам типографии обращается огромное количество физических и юридических лиц. Работа типографии модернизирована и продумана до мелочей, у нее нет понятия «график работы», т.к. она работает круглосуточно.
Благодаря этому заказчик может получить качественную продукцию за короткий срок. Единственное, что может занять больше времени в производстве – это изготовление постеров, требующие предварительной пробной печати, которая, соответственно, задерживает работу производства. Для их создания используется совсем другая бумага, прочная и клейкая, что, соответственно, делает выше цену. Разумеется, и краски используются стойкие и качественные, они накладывают отпечаток на цену заказа.
Типография в Краснодаре предлагает следующие услуги:*дизайн, *верстку, *офсетную печать, *цифровую печать.
Благодаря современному эффективному оборудованию, типография в короткий срок производит масштабные объемы работы печатной рекламной продукции.
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