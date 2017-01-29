На данный момент к услугам типографии обращается огромное количество физических и юридических лиц. Работа типографии модернизирована и продумана до мелочей, у нее нет понятия «график работы», т.к. она работает круглосуточно.

Благодаря этому заказчик может получить качественную продукцию за короткий срок. Единственное, что может занять больше времени в производстве – это изготовление постеров, требующие предварительной пробной печати, которая, соответственно, задерживает работу производства. Для их создания используется совсем другая бумага, прочная и клейкая, что, соответственно, делает выше цену. Разумеется, и краски используются стойкие и качественные, они накладывают отпечаток на цену заказа.

Типография в Краснодаре предлагает следующие услуги:

Благодаря современному эффективному оборудованию, типография в короткий срок производит масштабные объемы работы печатной рекламной продукции.

Компания “Регион Медиа”, услуги типографии в Краснодаре (http://region-media-yug.ru/reklamnie_uslugi/)