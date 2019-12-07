Участники экспертной сессии XI Гайдаровского форума обсудили возможности междисциплинарной олимпиады «Технологическое предпринимательство» в контексте перспектив развития в России высокотехнологичного бизнеса.

Технологическое предпринимательство стало ключевой темой дискуссии, которая состоялась в РАНХиГС в рамках научно-экспертной программы XI Гайдаровского форума. Модератором встречи выступил директор Института общественных стратегий, научный руководитель Московской школы управления Сколково» Андрей Волков. В разговоре приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников, старший вице-президент ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич и директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Эдуард Галажинский, ректор ТГУ: «Наша задача – вывести такой продукт, как междисциплинарная олимпиада «Технологическое предпринимательство», на зарубежные рынки. Успех проекта, охватившего за 4 года более 40 тысяч старшеклассников из всех субъектов РФ, дает уверенность в том, что и заграницей он будет высоко востребован. С помощью этого инструмента мы сможем ориентировать иностранную молодежь на получение высшего образования в России и ведение здесь бизнеса, привлекая таким образом в страну самый ценный ресурс 21 века – человеческий капитал».

Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое предпринимательство» организована Ассоциацией инновационных регионов России совместно с АО Корпорация «МСП», Томским государственным университетом и Фондом содействия инновациям. Конкурс проводится на базе 27 вузов-соорганизаторов по пяти профилям: «Новые технологии», «Авиатехнологии», «Ресурсосберегающие технологии», «Прикладные биотехнологии» и «Информационные технологии».

Олимпиада привлекает молодых людей не только интересным форматом, дополнительными баллами к ЕГЭ и включением в престижный реестр одаренных детей России. Важно то, что за несколько лет до поступления старшеклассники начинают выбирать вуз, знакомясь с материально-технической базой и программами подготовки ведущих институтов и университетов, оценивая перспективы трудоустройства после выпуска.

Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС: «Потребности рынка труда в условиях динамичного развития цифровой экономики должны учитываться в системе образования. Олимпиада «Технологическое предпринимательство» удовлетворяет этот запрос. Конкурс дает талантливым молодым людям возможность осознанно выбрать свой профессиональный путь, познакомиться с материально-технической базой, внеучебной деятельностью и образовательными программами лучших вузов страны. Количество участников проекта заметно увеличивается с каждым годом, и это позволяет прогнозировать, что дефицит кадров для передовых технологий в регионах России будет преодолен в обозримом будущем».

Всего за время проведения проекта участие в нем приняли более 40 тысяч старшеклассников. Совокупное число победителей и призёров проекта преодолело отметку в 170 человек. В сезоне 2019-2020 был обновлён рекорд по числу регистраций – 13 200 старшеклассников по всей стране приняли участие в проекте.

Наиболее активными регионами по числу регистраций и участию в проекте выступают: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Новосибирская Область, Курская область.

По числу победителей лидирует Республика Татарстан, Новосибирская область, Самарская область, Нижегородская область.

В марте 2019 года был проведен заключительный (очный) этап олимпиады сезона 2018-2019, участие в котором приняли 200 человек из 44 субъектов Российской̆ Федерации. Среди участников определены 4 победителя и 27 призеров по пяти профилям.