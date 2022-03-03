Сельскохозяйственные тракторы наряду с комбайнами составляют технологическую базу комплекса с/х оборудования и используются для широкого спектра работ – культивации и обработки почвы, посадочных, уборочных и послеуборочных работ, ухода за с/х культурами и их первичной обработки.

Модельный ряд тракторов РОСТСЕЛЬМАШ представлен сериями RSM 1000 (https://www.rostselmash.com/products/models-tkt/seriya-1000/), 2000 и 3000, все они адаптированы к условиям российского сельского хозяйства. В линейке присутствуют как классические, так и шарнирно-сочленённые и гусеничные модели мощностью от 269 до 583 л. с., что позволяет подобрать трактор под нужды хозяйства с любыми площадями.

Колесные сельскохозяйственные тракторы

Первое и главное, на что обращают внимание при выборе трактора (https://www.rostselmash.com/products/tractors/), – это перечень работ, для которых предполагается его использовать. Одно из основных требований – универсальность. Даже крупные хозяйства, которые могут себе позволить наличие в парке различных типов машин, стремятся к тому, чтобы базовый комплекс техники мог быть задействован на широком фронте работ.

В этом плане колёсные тракторы достаточно универсальны, ведь колеса одинаково эффективны на разных поверхностях – от асфальта до песчаных и глинистых почв, благодаря чему колесные тракторы пригодны для работы как на полях, так и на дорогах.

Колесные тракторы условно подразделяются на машины общего назначения (в том числе с шарнирно-сочлененной рамой (полноприводные)) и универсально-пропашные.

Помимо высокой мощности тракторы с шарнирно-сочлененной («ломающейся») рамой отличаются высокой маневренностью и более равномерным распределением нагрузки по осям при работе.

Локализованное производство сельскохозяйственных колесных тракторов Ростсельмаш началось в 2016 году, когда один из российских цехов компании был перепрофилирован в тракторосборочный. За небольшой срок тракторы Ростсельмаш прочно закрепили свои позиции на рынке отечественных тракторов. Сейчас предприятие является одним из крупнейших производителей этой техники в России.

Первые колесные тракторы Ростсельмаш российского производства собирались из готовых машинокомплектов зарубежного производства.

Вначале в ростовском цеху была организована сборка модели двухтысячной серии – RSM 2375, с «дизелем» Cummins на 380 л. с. и механической трансмиссией.

За небольшой срок эта модель прочно заняла одну из лидирующих позиций на рынках России и СНГ. На данный момент в этой серии выпущено уже более 3,8 тыс. машин.

Затем в Ростсельмаш разработали уже адаптированную под требования высокопроизводительных посевных комплексов модель RSМ 2400 с повышенной до 405 л. с. мощностью и более производительной гидросистемой. А начиная с 2019 года было запущено производство еще более мощных тракторов серии 3000 с «дизелями» Cummins и автоматическими коробками PowerShift: RSМ 3435 (440 л. с.), RSM 3485 (492 л. с.), RSM 3535 (542 л. с.) и RSM 3575 (583 л. с.).

За пять с небольшим лет удалось значительно локализовать производство – например, глубина локализации производства колесных тракторов RSM 2000 и RSM 3000 (с шарнирно-сочлененной рамой) доведена до 80%.

В двухтысячной серии шарнирно-сочлененных тракторов Ростсельмаш присутствуют две полноприводные модели: широко известный RSM 2375 с мощностью двигателя 380 л. с. и модификация RSM 2400 на 405 л. с. Это мощные сельскохозяйственные тягачи, которые фермеры высоко ценят за надежность и выносливость. Разница в 25 л. с. позволяет применять на RSM 2400 более мощные орудия.

Гусеничные сельскохозяйственные тракторы

Большинство современных производителей тракторов, в том числе Ростсельмаш, предлагают сегодня модели как на гусеничном, так и на колесном ходу.

Гусеничные тракторы стоят дороже, чем колесные, и менее универсальны, например, их не используют на дорогах, однако при определенных условиях эксплуатации их эффективность выше.

Гусеничная техника отличается высокими тяговыми характеристиками и высокой проходимостью, благодаря чему незаменима при работе ранней весной по влажной почве.

«Гусеницы» обеспечивают большее пятно контакта с почвой, вследствие чего оказывают на неё меньшее давление. Если удельное давление на грунт трактора с одинарными колесами – 1200 грамм/см2, то для гусеничных моделей этот показатель всего 450 грамм/ см2, то есть практически в три раза меньше.

Прежде чем отдавать предпочтение гусеничным тракторам, необходимо учесть множество факторов – регион расположения хозяйства, виды выращиваемых культур, среднюю урожайность, используемое оборудование и технологии.

При нулевой обработке почвы (no-till) или использовании постоянной технологической колеи (CTF) нередко происходит уплотнение почвы, поэтому в данном случае преимущество «гусениц» неоспоримо.

Гусеничный трактор специализирован для полевых работ, оказывая меньшее давление на почву, он помогает избежать ее переуплотнения, благодаря чему со временем урожайность в хозяйстве, где используют такую машину, будет только расти.

Необходимо отметить и более высокую производительность «гусениц» по сравнению с колесными. При равной мощности гусеничные тракторы могут тянуть за собой орудия, которые на 10-15% тяжелее, а также работать в экономичных режимах (с меньшим расходом топлива и загрузкой двигателя) благодаря эффективному сцеплению с почвой и минимальной пробуксовке.

На гусеничном тракторе пробуксовка в среднем составляет 2%, тогда как на колёсном может достигать 15%.

В октябре 2021 года на российском заводе Ростсельмаш было начато производство серии сельскохозяйственных тракторов на гусеничном ходу RSM 3485 DT, RSM 3535 DT, RSM 3575 DT, причем 3575 DT (583 л. с.) – самый мощный сельскохозяйственный гусеничный трактор из производимых в России.

Машины 3000 DT (DELTA TRACK) относятся к сверхмощным тракторам. Они работают на резиноармированных полугусеницах дельтавидной формы, система привода которых является одной из самых передовых в отрасли, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность таких тракторов на энергоемких операциях. Сельхозмашины подобного типа экономически целесообразно использовать на площадях более 2500-3000 Га. Высокая мощность и технологичность техники позволяют использовать широкий спектр орудий, обеспечивают оптимизацию временных и трудовых затрат, а также расхода топлива.