Психология может помочь улучшить качество жизни и повысить благополучие. Одним из наиболее эффективных методов лечения является новейший подход, ценностно-ориентированная психология, которую разработал и запатентовал российский ученый, философ и ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Георгиевич Гадецкий.

Знаете ли вы, что практически любую психологическую трудность можно решить за 1-2 сеанса работы с опытным психологом? Или вы думаете, что психологическая проблема – это что-то совсем непонятное, и с ней нужно работать месяцами или даже годами? Многие люди так и думают. Этому в том числе способствует рынок психологических услуг, на котором предлагаются длительные курсы психологической и психотерапевтической помощи.

Сегодня по самым скромным оценкам Всемирной организации здравоохранения на планете насчитывается до 500 миллионов больных психическими заболеваниями. Общество стало больше интересоваться своим психологическим здоровьем и духовным развитием, искать ответы на внутренние вопросы.

Депрессия и тревожность – это две из самых распространенных психологических проблем, с которыми сталкиваются люди во всем мире. Они могут проявляться в разных формах, включая общую тревожность, социальную фобию, панические атаки, посттравматический стрессовый синдром и другие. Сильный стресс может привести к психологическим и даже физическим проблемам, таким как головная боль, бессонница, проблемы с пищеварением.

Метод ценностно-ориентированной психологии (ЦОП) основан на идее, что наши ценности (то, что мы считаем важным) являются ключевым фактором в нашей жизни. Согласно этому методу, каждый человек имеет свою собственную систему ценностей, которые определяют его поведение, желания и цели.

Этот метод активно применяется в психотерапии, консультировании, личностном росте и развитии, а также в управлении и бизнесе, где помогает сотрудникам и руководителям более эффективно управлять своей жизнью и работой, принимать важные решения и достигать поставленных целей, основываясь на своих ценностях.

Институт ЦОП выпускает одних из лучших специалистов, которые применяют новейший метод в терапии. Обучение проходит в удобном онлайн-формате, но также проводятся ретрит-практикумы, предназначенные для студентов с целью более глубокой личностной проработки и получения дополнительных профессиональных навыков.

Для каждого курса обучающихся разработана своя индивидуальная программа. Подробнее: ivop.pro/

Ценностно-ориентированная психология (ЦОП) предлагает уникальный подход к психологической практике, основанный на принципах гармонии и духовно-нравственного развития личности. В отличие от традиционных подходов, ЦОП фокусируется на извлечении смысла из жизненных уроков и корректировке умонастроения и поступков, а не на устранении проблем и негативных чувств.