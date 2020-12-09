Этой зимой так важно проявить заботу о себе и своих близких: поберечь здоровье, проводить как можно больше времени дома, в тепле. А о быстрой и безопасной связи с миром для вас позаботится ТТК. Мы предлагаем новым абонентам преимущества выгодного тарифного плана «Теплый».

«Теплый» – это предложение для тех, кто хочет обеспечить себе и близким уют, тепло и безопасность. Пакет услуг включает в себя высокоскоростной домашний интернет на максимальной скорости до 100 Мбит/сек, более 115 каналов интерактивного телевидения и подписку на антивирусное ПО Kaspersky. Все, чтобы вы могли спокойно работать, развлекаться, учиться и отдыхать, не опасаясь за сохранность ваших данных.

Домашний интернет от ТТК работает быстро и надежно. При необходимости, у нас можно приобрести wi-fi роутер в рассрочку.

Интерактивное телевидение ТТК позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве. Мы предлагаем абонентам базовый и расширенный пакеты каналов, специальные тематические пакеты каналов на любой вкус и популярные сервисы подписки на видеопрокат.

А еще абонентам ТТК доступен сервис облачного гейминга ТТК Play, который позволяет запускать даже самые современные игры на обычном ноутбуке, и многое другое.

С подробными условиями акции в вашем городе можно ознакомиться на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.

Компания ТТК входит в число ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций Компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также одним из лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.

ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяженностью более 78 000 км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль TTK EurasiaHighway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних стран, включая Китай, Японию, Монголию, КНДР, Финляндию, страны Балтии и СНГ и является оптимальным маршрутом между Европой и Азией.