Клиенты Промсвязьбанка в интернет-банке могут быстрее и удобнее оплатить услуги ЖКХ с помощью нового сервиса «Турбоплатеж». Это «умная» поисковая строка, с помощью которой клиенты могут быстро найти получателя средств и оплатить счета без необходимости ввода вручную банковских реквизитов получателя.

Для совершения операции клиенту нужно зайти в интернет-банк ПСБ в раздел «Платежи и переводы» и начать вводить в поисковой строке данные получателя: номер ИНН, название компании, или номер расчетного счета, или код операции.

Информация подгружается мгновенно: уже со второго символа клиент видит платежи из истории, с третьего – название получателя платежа, а с четвертого начинается поиск организации по общей базе ИНН. Для оплаты услуги клиенту остается выбрать получателя, ввести сумму и назначение платежа.

Сервис «Турбоплатеж» предлагает не только новый формат быстрого и удобного поиска, но и позволяет увеличить число поставщиков, в адрес которых можно совершать оплату с помощью интернет-банка ПСБ, особенно – в регионах. Их количество постоянно растет и в следующем году составит более 30 000 организаций. Теперь для оплаты счета, например, за ЖКХ не нужно строить маршрут в другой конец города, стоять в очередях и заполнять квитанции – достаточно однажды успешно провести платеж в интернет-банке ПСБ и пользоваться в дальнейшем готовым шаблоном.