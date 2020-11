Технологии

Самарская область вошла в топ-10 самых активных участников «Урока цифры» по машинному обучению и искусственному интеллекту 2020-10-29 10:36



Подведены итоги всероссийского «Урока цифры», посвящённого искусственному интеллекту и машинному обучению, который был пройден почти 2 миллиона раз. Урок прошел в российских школах с 14 сентября по 4 октября, в нём приняли участие школьники, учителя и родители. «Уроки цифры» по машинному обучению прошли в 68 регионах, и Самарская область вошла в топ-10 самых активных участников среди российских регионов. В Самаре открытый урок провели заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, руководитель регионального проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин, руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации министерства образования и науки Самарской области Константин Льольин, управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин, сотрудники самарских IT компаний «Открытый код» и IT Universe. Материалы каждого «Урока цифры» содержали методические указания для учителей, видеоролики с объяснениями и интерактивный тренажёр. Традиционно урок разрабатывается в трех версиях с разным уровнем сложности: для начальных, средних и старших классов. «В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» мы начинаем знакомить школьников с цифровыми технологиями уже в младших классах, что позволяет им с каждым годом углублять свои знания. Мы приглашаем на “Уроки цифры” лидеров российской цифровизации и представителей IT-профессий, которые рассказывают учащимся о применении навыков из собственного опыта. Последовательное цифровое образование позволит школьникам получить дополнительные компетенции и уверенно чувствовать себя в современном обществе», – сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгений Кисляков. Все материалы «Урока цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» по-прежнему доступны на сайте урокцифры.рф. Пройти урок могут все желающие — для этого требуются только устройство – компьютер, планшет или смартфон – и выход в интернет. В Самарской области активно реализуется региональная программа «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области этому вопросу уделяется особое внимание, так как наличие подготовленных специалистов в сфере IT – это значимая часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «В процессе профориентационной работы со школьниками «Уроки цифры» – это мощный мотивирующий фактор для того, чтобы учащиеся с самого молодого возраста знали, что такое искусственный интеллект, виртуальная реальность, как правильно вести себя в сети Интернет. Эти знания им помогут легче интегрироваться в учебный процесс вузов, а значит, их профессиональная подготовка будет еще более качественной», – заявил Константин Пресняков. Справка о проекте «Урок цифры»:

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции в сфере цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку региональной программы «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» проходят в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете. Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

В 2020 году всероссийский образовательный проект для школьников «Урок цифры» стал победителем авторитетной премии в области связей с общественностью PROBA AWARDS в номинации «Лучший проект по эффективности медиа-коммуникаций».

© 443000.ru

Твитнуть