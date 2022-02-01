Умскул – крупнейшая онлайн-школа с государственной образовательной лицензией, которая уже шестой год готовит учеников к ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам. Тысячи выпускников, сотни стобалльников.

В этом году команда школы выпустила новый эксклюзивный продукт, аналогов которому на сегодняшний день нет — это Мастер группа NEO – ускоренный курс по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, который позволяет сделать обучение полным и максимально быстрым. Всего 3.5 месяца погружения в учебный процесс с февраля по середину мая и весь материал пройден с нуля!

Как это работает?

На старте умная система NEO (искусственный интеллект, специально разработанный нашими гениями) оценивает данные ученика и составляет индивидуальную программу, по которой он будет учиться. Теперь можно изучать только те темы, которые действительно нужны. Это позволит за короткий срок закрыть все пробелы и пройти ключевые вопросы для экзамена. Качественно подобранные домашние задания и пробные варианты экзаменов позволяют регулярно следить за прогрессом и улучшать подготовку.

Мы проводим занятия в удобном формате вебинаров — смотреть их можно на компьютере, телефоне или планшете. Каждый преподаватель объясняет материал по специальной авторской методике.

Домашние задания и пробные варианты проверяют кураторы — выпускники прошлых лет, которые сдали ЕГЭ на 85+ и прошли специальное многоуровневое обучение.

Каждый преподаватель и куратор проходит многоэтапный процесс отбора, где проверяются его компетенции по предмету. Если преподаватель работает у нас, значит, качество материала на 10/10. Знания преподавателей и кураторов, умение доносить материал – самое важное в нашей школе.

Мы всегда в тренде! Обучаем, используя эффективные техники для запоминания материала: игровые практики, эксклюзивные методики и самые современные технологии!