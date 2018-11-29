15 ноября – Всемирный день вторичной переработки, цель которого — привлечь внимание к проблемам обращения с отходами. Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, только за десять месяцев 2018 года направила на переработку почти 45 000 тонн отходов, из них 3 600 тонн — ПЭТ-упаковка.

Тем самым, компания выполнила взятое на себя обязательство − отправить на переработку в 2 раза больше отходов ПЭТ по сравнению с прошлым годом.

Работая в этом направлении, компания руководствуется, с одной стороны, законодательством, которым предусмотрена приоритетность самостоятельного исполнения расширенной ответственности производителя (РОП) по отношению к уплате экологического сбора, а с другой − программой устойчивого развития Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Одна из её целей − на 30% снизить углеродный след по всей цепочке поставок.

«Балтика» с 2013 года инвестирует напрямую в развитие инфраструктуры раздельного сбора, сортировки и переработки отходов упаковки, активно сотрудничает с отраслевыми и региональными операторами.

Вся работа ведется в рамках собственного проекта компании «Принеси пользу своему городу». С начала этого года вместе с партнерами «Балтика» установила 1 177 новых контейнеров в Челябинске, Первоуральске, Пензе, Смоленске, Рязани, Нижнем Новгороде, Новомосковске, Бору, Москве, Томске, Кемерово, Воронеже. В общей сложности, проект охватывает свыше 30 городов, парк собственных контейнеров компании сейчас насчитывает более 3 000 штук.

«В настоящее время формируется новая модель управления отходами в нашей стране. «Балтика», как лидер пивоваренного рынка, хочет быть частью этого процесса, при помощи инвестиций и партнерства вносить вклад в создание условий для раздельного сбора и переработки, − говорит Дмитрий Смирнов, руководитель направления рециклинга пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group. – Выбрав путь самостоятельного исполнения расширенной ответственности производителя, наша компания прикладывает максимум усилий для выполнения установленных правительством нормативов утилизации отходов.

Однако, из-за неразвитости системы добиться этого сейчас крайне сложно. В этом году мы смогли увеличить сбор ПЭТ-упаковки по сравнению с прошлым годом, но по некоторым видам отходов испытываем трудности с обеспечением нужных объемов. В этой связи мы очень обеспокоены предложениями правительства многократно увеличить размеры ставок экологического сбора за невыполнение нормативов. Считаем, что для создания эффективной системы обращения с отходами, необходимо обеспечить постепенную трансформацию системы и избежать резких скачков ставок экосбора. Предсказуемость регулирования, включение инвестиций компаний в счет уплаты экосбора будут стимулировать бизнес самостоятельно исполнять расширенную ответственность производителя».

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.