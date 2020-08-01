До конца 2020 года в Самарскую область из федерального бюджета направят 300 млн. руб. на создание интеллектуальной транспортной системы.

По сути ИТС – отлаженный механизм, который включает в себя все, что связано с движением в городе в режиме нон-стоп. Это «умная» система, которая использует инновационные разработки, чтобы регулировать транспортные потоки, разгрузить дороги и сделать их безопаснее, обеспечить бесперебойное движение наземного пассажирского транспорта.

В такой интеллектуальной системе нуждается каждый мегаполис.

В прошедший понедельник министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин обсудил с представителями подрядной организации региональный проект создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы в регионе, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации.

В рамках реализации проекта будет создана Единая платформа управления транспортной системой, образован региональный ситуационный центр, автоматизированная система управления движения транспорта в г.о. Самара будет расширена, в г.о. Тольятти внедрена вновь. Также будут установлены дополнительные знаки переменной информации, табло переменной информации, камеры фотовидеофиксации административных правонарушений, вновь устроены метеостанции. Центры организации дорожного движения г.о. Самара и г.о. Тольятти реорганизуют.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек реализуются в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны, Владимиром Путиным.

Повсеместное развитие дорожной сети области – часть стратегии лидерства, предложенной Главой региона Дмитрием Азаровым. Ранее региональное министерство транспорта и автомобильных дорог подготовило заявку на представление иных межбюджетных трансфертов и Самарская область вошла в рейтинг субъектов, которым направят средства.