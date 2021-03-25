19 марта состоялись переговоры в режиме онлайн руководителя проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрия Камынина и почетного консула РФ на Филиппинах Арми Лопез Гарсия по поводу сотрудничества в сфере цифровой трансформации.

Напомним, что проектный офис был создан в сентябре 2018 года по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Главные функции офиса – реализация программы «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и продвижение самарских цифровых платформ на российский и международный уровень.

В мероприятии участвовали представители деловых кругов и Университета Филиппин Себу, а также Самарского государственного социально-педагогического университета. Темой переговоров стало применение продуктов и решений самарских IT-компаний в бизнесе, образовании и науке Филиппин.

Дмитрий Камынин заявил: «В ходе переговоров мы договорились, что с помощью самарских образовательных цифровых технологий в режиме онлайн филиппинцам будут преподавать русский язык. Кроме этого, предусмотрено сотрудничество в применении наших технологий «умного земледелия» в сельском хозяйстве Филиппин, а также установления бизнес-контактов между IT-компаниями Самары и высокотехнологичными компаниями этой страны. До 25 мая мы проведем онлайн-конференцию по этому поводу, которая будет приурочена к 45-летию установлению дипломатических отношений между нашими странами».

Переговоры стали продолжением сотрудничества Самарского региона и Филиппин в сфере цифровой трансформации. Оно началось в 2019 году, когда проектный офис организовал первую в истории «цифровую» миссию Самарской области в республику Филиппины. Формат «цифровой» миссии подразумевал тематическое представление самарских IT-решений для государственных, муниципальных и деловых кругов Филиппин с целью продвижения цифровых разработок региона на международном уровне.