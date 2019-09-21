Самарская область активно включилась в реализацию национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Основные направления нацпроекта обсудили ведущие эксперты самарского IT-сообщества на круглом столе в новом объединенном пресс-центре телерадиокомпании «Губерния» и газеты «Волжская коммуна». Основной темой обсуждения стали новые принципы получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

«Государственные базы данных уже сейчас позволяют объединить различные услуги в единый пакет. Максимум документов человек должен получить еще в роддоме, – отметил врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. – К выписке из роддома для новорожденного должно быть не только готово свидетельство о рождении, но и проведена регистрация по месту жительства, в различных медицинских фондах подготовлены документы о необходимых выплатах. Молодой маме не придется бегать по разным организациям, чтобы погасить часть ипотеки или получить пособие».

В дополнение Станислав Казарин рассказал о 25 суперсервисах, которые в России будут обеспечивать взаимодействие человека с государством по самым важным жизненным вопросам. Для этого в Самарской области активно ведется работа по переводу на «цифру» архивов. Базы данных помогут в решении многих вопросов, в том числе связанных с недвижимостью, наследованием имущества, установлением родства. В ближайшем будущем будут оцифрованы и трудовые книжки. А для получения тех документов, которые пока нельзя перевести в электронный вариант, остаются МФЦ. Через 3-4 года «цифра» будет повсеместно.

Кроме этого, эксперты рассказали о наиболее ликвидных цифровых платформах, которые уже сегодня действуют в 63-м регионе. Так, генеральный директор АО «ИРТех» Олег Исайкин рассказал о разработанной его компанией образовательной платформе АСУ РСО, которая распространяется далеко за понятия «электронный журнал» и «электронный дневник». Это и модуль дистанционного обучения, и возможность родителям записывать своих детей в детские сады, школы, а также в группы дополнительного образования.

«Следующий этап внедрения цифровых технологий в образовании — это формирование цифрового контура обучающегося, – считает руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин. — Конечно, это личное дело ученика и родителей. Здесь все — физические параметры, средний балл по любому предмету, спортивные рекорды, любимые игры и песни. Если такие данные правильно расположить внутри системы, обеспечить их раздельное хранение, то перед нами откроются большие возможности. Если в будущем программные алгоритмы смогут анализировать сведения и выдавать рекомендации, то это может помочь родителям. Ведь их задача — сформировать гармонично развитую личность».

Дмитрий Камынин также рассказал, как с помощью «больших данных» в мегаполисах формируется эффективная система управления городским хозяйством и создаются безопасные и комфортные условия для жизни горожан.

Директор института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин поделился эффективными разработками на стыке медицины и IT, а также изобретениями. «В октябре в Самарской области пройдет «Нейротлон» — соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья по управлению различными устройствами при помощи силы мысли, – рассказал эксперт. – Электрические сигналы мозга фиксируют специальные приборы и преобразуют их для компьютера. На этой же платформе есть проект нейрочата, который позволит социализироваться обездвиженным, полностью парализованным людям. Это новейшая разработка самарских ученых».

По словам Чаплыгина, в Самарской области также внедряется система единого автоматизированного документооборота между учреждениями здравоохранения области. Эта система в полной мере, например, в части рентгенологии, начнет работать в декабре этого года. А к 2022 году все цифровые данные — компьютерная томография, цифровой рентген, результаты анализов — будут храниться на портале цифрового здоровья. Кстати, сам пациент сможет дополнить информацию данными своего смарт-браслета или любого другого гаджета. «В Самарской губернии активно работает телемедицинский сервис по направлению «Дерматология». При обострении кожного заболевания не обязательно идти на прием — достаточно переслать фотографию врачу. Но это касается только контроля лечения. В соответствии с законом о телемедицине, первичный визит к врачу обязателен», – отметил Сергей Чаплыгин.

Особо эксперты затронули тему подготовки кадров в сфере информационных технологий, которая сейчас испытывает дефицит в квалифицированных кадрах. Станислав Казарин отметил, что цифровизация скоро приведет к изменениям на рынке труда и требуются усилия для переквалификации сотрудников. В Самарской области к этому готовы: в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» внедряются 5 программ дополнительного образования в сфере IT для гуманитариев, врачей, аграриев.

По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в вузах региона увеличивается количество бюджетных мест на IT-специальности, власти поддерживают популяризацию среди молодых людей различных IT-инициатив. Так, при поддержке Главы региона был возрожден фестиваль 404-FEST, традиционно проводятся популярные конференции и соревнования – VolgaCTF, VSFI, 404Camp, школьные хакатоны и олимпиады.