Сеть велосалонов VELOZONA представляет внимаю покупателей широкий каталог моделей велосипедов известных мировых марок, таких как LTD, GIANT, LIV, ROYALBABY, VDO, UNIOR, POLISPORT. Теперь купить велосипед можно через интернет с доставкой по всей Беларуси!

Велосипедный спорт и сам велосипед, как средство передвижения, никогда не выходит из моды и всегда имеет огромное число поклонников. Сеть веломагазинов VELOZONA уже много лет остается настоящим лидером на рынке Минска и всей Беларуси. Продажа велосипедов и аксессуаров к ним – основное направление работы компании.

Сегодня магазин велосипедов предлагает качественные спортивные, горные, городские, детские и другие моделей велосипедов от проверенных производителей по самой демократичной цене. Теперь, чтобы купить велосипед в Минске, не нужно даже выходить из дома. Для своих клиентов маркет организовывает быструю доставку заказов прямо на дом в любой регион страны!

Горные велосипеды от Velozona

Горный велосипед или маунтинбайк – самый популярный выбор покупателя. Такие модели легко преодолевают бездорожье, они легкие, эргономичные и быстрые. Горный велик – лучший выбор для любителей активного отдыха, жителей пригородов и отдаленных районов города, где плохая дорога может стать настоящим испытанием для автомобиля. Маунтинбайк универсален, на нем можно ездить как по бездорожью, так и по ровной городской дороге.

Теперь, чтобы купить горный велосипед в Минске, вам не нужно даже выходить из дома, достаточно выбрать интересующую модель из каталога и оформить заказ на сайте. Команда интернет-магазина VELOZONA легко организует для вас быструю доставку товара прямо на дом в любой регион Беларуси.

Широкий ассортимент детских моделей велосипедов для любого возраста ребенка.

Любовь к велоспорту полезно воспитывать с самого детства. Ведь катание на небольшом трехколесном, а затем уже на классическом двухколесном велике не только радует малыша, но и позволяет ему активно развивать физику тела. Иметь свой собственный велосипед – важная часть детства для каждого ребенка. Детские велосипеды – не просто средство передвижения, но и отличный вариант досуга, который пойдет вашим детям на пользу и станет отличной альтернативой компьютерным играм.

В ассортименте интернет-магазина VELOZONA представлен широкий выбор велосипедов для мальчиков и для девочек. Всегда в наличии модели от известных марок LTD, GIANT, LIV и ROYAL BABY, и т.д. Теперь, чтобы купить детский велосипед в Минске с уверенностью в оригинальном качестве модели, вам даже не нужно выходить из дома. Оформить заказа на покупку можно прямо на сайте магазина в режиме онлайн. Заказ будет доставлен прямо на дом в любой регион Беларуси.