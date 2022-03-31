Традиции – это преемственность культуры, духовных ценностей, национального и регионального наследия. Эстетику Сибири покажет видеоплатформа «Русских сезонов» 5 и 7 апреля на официальном сайте: www.russianseasons.org.

5 апреля, во вторник, выступит Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко и представит программу «Новогодняя карусель». В концерт включены хореографические миниатюры и сюиты из золотого фонда Михаила Годенко, такие как «Сибирь моя», Сибирский лирический танец, «На рыбалке», «Вдоль по улице», «Красный Яр» и др. В программе постановки современных хореографов и премьера творческого сезона – хакасский танец «День Большого Солнца». Его поставил талантливый казахский хореограф Ернур Карыкбол, музыкальное сопровождение написал Олжас Курманбек.

Созданный Михаилом Годенко ансамбль имеет статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края и остается на протяжении более 60 лет визитной карточкой Сибири. Каждый концерт коллектива является законченным хореографическим спектаклем, в котором ярко выражены музыкальность, пластика, разнообразие рисунка, содержательность и высокое исполнительское мастерство.

7 апреля, в четверг, зритель увидит Красноярский академический симфонический оркестр. Подобно многонациональной Сибири, объединяющей множество народов, Красноярский симфонический оркестр исполнит интернациональную концертную программу. Зрителей ожидают шедевры трех композиторов: «Танцы из Галанты» венгерского композитора Золтана Кодаи, «Сюиту вальсов» из оперы «Кавалер розы» Рихарда Штрауса и Симфонию № 9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака.

Красноярский академический симфонический оркестр получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края. В разные годы с оркестром выступали Святослав Рихтер, Игорь Ойстрах, Виктор Третьяков, Дмитрий Хворостовский. Сегодня постоянными гостями концертных программ являются такие всемирно известные музыканты, как Денис Мацуев, Николай Луганский, Вадим Репин, Дмитрий Маслеев, Павел Милюков и др. С 2015 года художественным руководителем и главным дирижером Красноярского академического симфонического оркестра является Владимир Ланде (США), воспитанник педагога Густава Майера.

Традиционно трансляции станут доступны в 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org

Справочная информация:

«Русские сезоны» ‒ это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году в Японии состоялось 238 мероприятий в 100 городах с участием 29 учреждений культуры. В 2018 году в Италии ‒ 310 мероприятий, которые охватили 74 города и 87 учреждений-участников. В 2019 году глобальный культурный проект «Русские сезоны» прошел в Германии. 473 мероприятия в 90 городах с участием 90 российских коллективов триумфально представили русскую культуру миллионам немецких зрителей. В 2020 году принимающими странами стали Франция, Бельгия и Люксембург. В 2021 году состоялась серия мероприятий в Республике Корея и Королевстве Бельгия. Всего за время существования проект «Русские сезоны» покорил более 13 миллионов зрителей.

Для иностранных и российских поклонников русской культуры была запущена видеоплатформа «Русские сезоны», чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников «Русских сезонов». В специально созданном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России, а также цикл видеоэкскурсий Discovering Russia with Russian Seasons. Все трансляции сопровождаются переводом на английский язык.

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