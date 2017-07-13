В процессе эксплуатации зданий и сооружений определенную роль играет система водостока, которая позволяет отводить воду от атмосферных осадков с кровли. Это обеспечивает более длительную эксплуатацию здания за счет снижения степени воздействия влаги на стены и фундамент здания. Кроме того, водостоки выполняют не только защитные, но и декоративные функции, так как современные водостоки эстетически привлекательны и имеют широкий набор типов и расцветок, благодаря которому можно подобрать наиболее подходящий для любого типа здания.

Водосток представляет собой систему организованного отвода воды, которая расположена снаружи здания. Как правило, его применяют для скатных кровель с углом более 15°. Основными его составляющими являются водосточные желоба, с уклоном не менее 2°, а также наружных водосточные трубы, в верхней части которых расположены водозаборные воронки. Также для обвода выступов на крыше служат такие типы соединений, как внешние и внутренние углы. В комплект поставки желобов входят также кронштейны для крепления, а в случае монтажа желобов из оцинкованной стали, специальные крючья. Именно с помощью этих элементов желоба устанавливаются под необходимым углом.

Кроме того, в состав водостоков входят соединительные элементы с резиновыми уплотнителями, фиксаторами, а также торцевыми заглушками. Для обвода разного рода выступов кровли и фасада используют колена под различными углами. Крепеж вертикальных труб к фасаду здания осуществляют с помощью хомутов.

Стекая с крыши, вода попадает в горизонтальные желоба, а далее по вертикальным трубам отводиться в ливневую канализацию или дренажный приямок. Кроме того наружная система водостока позволяет собирать воду от атмосферных осадков и использовать их для разного рода бытовых нужд.

Важным моментом является правильный расчет водосточной системы и выбор подходящего материала. Поэтому необходимо знать максимальный уровень осадков в регионе. Также необходимо просчитать площадь самого большого по размеру ската, так как этот параметр и будет определяющим при выборе желоба. После этого, используя специальные таблицы, определяют диаметр сливных труб и желобов, но при этом учитывают взаимное расположение сливной трубы и водосточного желоба. Количество мест для установки труб такое же, как количество сливных воронок. Также при наличии мансард требуется вносить коррективы в расчет систем водостока.

При условии правильного расчета системы водостока , выбора материала, а также качественного монтажа будет возможен эффективный отвод воды атмосферных осадков с кровли зданий, что позволит продлить срок их эксплуатации.