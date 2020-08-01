До 13 сентября продолжается отборочный онлайн-этап цифровой олимпиады

«Волга-IT’20», благодаря участию в которой школьники и студенты со всей России смогут проверить свои навыки в области информационных технологий, получить ценные призы и устроиться на работу в IT-компании мирового уровня.

Олимпиада «Волга-IT’20» на регулярной основе проводится с 2006 года и отличается от прочих состязаний практической направленностью заданий, так как эти задания разрабатываются на основе реальных производственных задач экспертами лидирующих на мировом рынке ИТ-компаний. Молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет могут проявить себя в следующих дисциплинах:

3D Motion Design,

веб-дизайн,

вёрстка веб-страниц,

интернет-программирование (PHP),

мобильная разработка (IOS, Android, Flutter),

прикладное программирование (Java/C#),

системное программирование (C++).

По итогам отборочного онлайн-этапа будут отобраны 150 лучших претендентов для участия в финале, который состоится очно с 8 по 11 октября в г. Ульяновске. Кроме состязаний на финальном этапе пройдут также мастер-классы от лучших разработчиков и экскурсии в современные ИТ-компании, нетворкинговые активности.

Кураторами дисциплин и судьями в этом году выступают эксперты IT-компаний: Simtech group, ROGII, SimbirSoft, MAD Brains, ITECH.group, MST Digital Agency, HTDev.

Принять участие и получить более подробную информацию можно на официальном сайте олимпиады: https://www.volga-it.org/, познакомиться в социальных сетях: https://vk.com/volgait, https://www.facebook.com/volgait/, https://www.instagram.com/volgait/, а также пообщаться с участниками и организаторами в Telegram-канале: https://t.me/volgaitx.

Цифровая олимпиада «Волга-IT’20» проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также Правительства Ульяновской области.