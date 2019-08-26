В Самаре состоялась сессия по обмену опытом с участием представителей проектного офиса цифрового развития Самарской области, госкорпорации «Росатом», НТЦ «Конструктор» и самарской IT-компании «Генезис знаний». Мероприятие было посвящено разработке целевой архитектуры цифровой платформы управления капитальными вложениями госкорпорации. Проектная сессия прошла в преддверии подписания соглашения о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации между Самарской областью и госкорпорацией «Росатом».

В сессии приняли участие руководитель проектного офиса «Цифровая платформа отраслевой системы комплексного управления стоимостью и сроками госкорпорации «Росатом» Дмитрий Пахотин, главный архитектор по корпоративным системам госкорпорации Владислав Вычугжанин, заместитель руководителя проектного офиса цифрового развития Константин Мелихов, а также представители организаций и дивизионов госкорпорации. Мероприятие организованно в рамках проекта по разработке концепции цифровой платформы капитальных вложений госкорпорации «Росатом», реализуемого с участием компании НТЦ «Конструктор».

Основными темами обсуждения проектной сессии стали мультиагентные технологии для решения сложных задач распределения, планирования, оптимизации и контроля ресурсов предприятия в реальном времени, технологические решения в сфере искусственного интеллекта, цифровизация деятельности на основе передовых платформенных решений. Часть наработок самарских IT-компаний предполагается включить в соглашение о сотрудничестве между государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Самарской областью.