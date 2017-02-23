Webformula: грамотные маркетинговые решения повышают узнаваемость медицинского сайта2017-02-28 19:10
Webformula занимается разработкой и продвижением сайтов с медицинской тематикой.
Поисковое продвижение сайтов медицинской направленности зачастую остается на втором плане, однако, это является очень важным моментом в привлечении новых клиентов. Для полноценной работы любого медицинского учреждения, от аптек до крупных центров, необходимо грамотно использовать интернет-ресурсы.
Современный сайт может решить сразу несколько задач, из которых основные – привлечь потенциальную аудиторию и повысить авторитет учреждения.
Здоровье – тема, которая всегда актуальна, в любом возрасте и для любого человека.
Однако некоторые направления медицины иногда теряют свою популярность. За этим можно наглядно проследить используя данные поисковой системы Яндекс, например:
Другие направления тем временем набирают популярность, например, репродукция, урология, офтальмология.
Востребованность по регионам
Статистические данные действительно отличаются друг от друга в разных регионах, но процент отличий достаточно небольшой.
Сначала мы попытались определить то, кто больше всего заинтересован хирургическими услугами в Москве, ожидая, что лидерами будут города-спутники. Но статистика показала немного другой результат:
Данная статистика говорит о том, что конкуренция в данной отрасли достаточно высокая.
Продвижением сайтов с медицинской тематикой должны заниматься грамотные специалисты, которые знают все нюансы данной работы.
Высокие позиции в выдаче просто необходимы для серьезного медицинского учреждения!
Интернет-реклама увеличивает продажи и количество обращений в ваше учреждение, а также повышает узнаваемость клиники.
В перечень услуг входит:
До 31 марта 2017 года скидка 15% всем регионам России на услуги контекстной рекламы, поискового продвижения и создания сайтов.
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