Webformula занимается разработкой и продвижением сайтов с медицинской тематикой.

Поисковое продвижение сайтов медицинской направленности зачастую остается на втором плане, однако, это является очень важным моментом в привлечении новых клиентов. Для полноценной работы любого медицинского учреждения, от аптек до крупных центров, необходимо грамотно использовать интернет-ресурсы.

Современный сайт может решить сразу несколько задач, из которых основные – привлечь потенциальную аудиторию и повысить авторитет учреждения.

Здоровье – тема, которая всегда актуальна, в любом возрасте и для любого человека.

Однако некоторые направления медицины иногда теряют свою популярность. За этим можно наглядно проследить используя данные поисковой системы Яндекс, например:

количество запросов «диагностический центр» за год снизилось на 18%

частотность запроса «гинеколог» за год снизилась на 7%;

частотность запроса «ЛОР» за год снизилась на 2.9%.

Другие направления тем временем набирают популярность, например, репродукция, урология, офтальмология.

Востребованность по регионам

Статистические данные действительно отличаются друг от друга в разных регионах, но процент отличий достаточно небольшой.

Сначала мы попытались определить то, кто больше всего заинтересован хирургическими услугами в Москве, ожидая, что лидерами будут города-спутники. Но статистика показала немного другой результат:

Реутов 472%;

Одинцово 429%;

Химки 394%;

Мытищи 362%;

Севастополь 362%;

Балашиха 303%;

Люберцы 301%;

Подольск 215%;

Москва 277%;

Сочи 139%.

Данная статистика говорит о том, что конкуренция в данной отрасли достаточно высокая.

Продвижением сайтов с медицинской тематикой должны заниматься грамотные специалисты, которые знают все нюансы данной работы.

Высокие позиции в выдаче просто необходимы для серьезного медицинского учреждения!

Интернет-реклама увеличивает продажи и количество обращений в ваше учреждение, а также повышает узнаваемость клиники.

В перечень услуг входит:

внутренняя оптимизация ресурса;

создание новых посадочных страниц;

подготовка качественного контента и размещение его на сайте;

повышение конверсии;

улучшение поведенческих факторов.

До 31 марта 2017 года скидка 15% всем регионам России на услуги контекстной рекламы, поискового продвижения и создания сайтов.

Digital-агентство Webformula

Разработка и продвижение сайта.

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