За последнее время крайне много отечественных блогеров и звезд шоу-бизнеса зарегистрировались в Yappy.

Это вполне объяснимый и закономерный процесс: 7 марта 2022 года TikTok сообщил об ограничении деятельности в РФ из-за нового «закона о фейках». Что касается Instagram, он уже заблокирован на территории РФ, а корпорация Meta, которой принадлежат права на эту соцсеть, признана экстремистской организацией. Также крупная платформа YouTube отключила монетизацию контента для российских пользователей.

Данные события сыграли важную роль в дальнейшем развитии российских платформ.

Платформа Yappy уже полюбилась многим звездам российского шоу-бизнеса и блогерам. Среди новых юзеров: Егор Крид, Михаил Литвин, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Дмитрий Масленников, Гусейн Гасанов, Рахим Абрамов.

Саша Стоун отозвался о Yappy, как о лучшей российской социальной сети, которая открывает даже большее количество возможностей, чем TikTok. «Благодаря Yappy пользователи могут вирусить свой контент и быстро набирать аудиторию. Эффективные настройки и современный видеоредактор ощутимо влияют на это», – прокомментировал блогер.

«Сейчас самое время скачивать Yappy, потому что там ещё нет своих звезд. Абсолютно каждый контент-мейкер имеет возможность занять своё место под солнцем и обогатить российскую блогосферу свежими и крутыми идеями, которые по достоинству оценят подписчики», – прокомментировала блогер Анна Хилькевич.