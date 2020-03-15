АО «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех изготовило первую партию зарядных станций для мобильных устройств. Разработанные в рамках диверсификации производства изделия в ближайшее время протестируют на набережной Самары.

Зарядная станция для мобильных устройств и других гаджетов представляет собой универсальный модуль в виде металлической стойки высотой 2,5 м и трех компактных столиков под телефоны. Станция оснащена 6 зарядными кабелями и 1 беспроводной индукционной зарядной площадкой, позволяющей заряжать любые гаджеты.

Рассматривается возможность установки Wi-Fi сети. В темное время суток предусмотрено освещение светодиодными лампами, расположенными в верхней части металлической стойки станции. Все установленные на улицах Самары станции будут изготовлены из антивандальных материалов, что увеличит срок их службы.

«В рамках диверсификации производства перед холдингом «Технодинамика» стоят серьезные задачи по увеличению доли гражданской продукции. Наш производственный потенциал позволяет разрабатывать и выпускать продукцию не только для авиации, но и для других отраслей. Одним из перспективных направлений является производство зарядных станций для мобильных телефонов. Не секрет, что количество используемых в мире гаджетов постоянно растет. Согласно статистическим данным, только в 2019 году на территории России было продано около 30 млн устройств. Эти показатели говорят о том, что мобильные станции для зарядки будут иметь спрос и совсем скоро станут неотъемлемой частью городских улиц», – отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

Конструкторы «Авиаагрегата» продолжают совершенствовать свою разработку. В частности, планируют внедрить в конструкцию зарядной станции встроенный нагреватель, чтобы сделать возможным ее использование в зимний период: при температуре -5 и ниже. Кроме того, рассматриваются варианты добавления в зарядные станции зарядных кабелей для гироскутеров. Уже разработана и вторая модификация зарядной станции – встроенная в объект, например, уличную скамейку.

«В рамках проекта по созданию комфортной городской среды «Авиаагрегат» изготовил три зарядные станции в виде отдельно стоящей конструкции. В ближайшее время они будут установлены для тестирования на набережной Самары. Оценив уровень их востребованности у граждан, мы примем решение о дальнейшем производстве данного продукта в необходимом объеме», – отметил генеральный директор «Авиаагрегата» Олег Брындин.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.