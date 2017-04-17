Более 500 тысяч жителей региона приняли участие в торжествах в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне2017-05-10 09:15
9 мая, в день 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Самаре состоялись праздничные мероприятия. Во время наполнения зрителями трибун площади им. Куйбышева на площади Славы формировалась праздничная колонна. По улице Молодогвардейской до места проведения парада в колонне вместе с ветеранами и жителями области прошел Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин. По обеим сторонам улицы их встречали тысячи жителей и гостей города.
Уже на площади Куйбышева глава региона по традиции подошел к трибунам, где сидят ветераны, пожал им руки, лично поблагодарив их за неоценимый вклад в Великую Победу, поздравил со священным для всех россиян праздником.
В начале парада с приветственным словом и поздравлениями с Днем Великой Победы к участникам и зрителям обратился глава региона.
Напомним, 233 жителя области были удостоены высшей награды – звания Герой Советского Союза. 36 стали полными кавалерами ордена Славы.
Н.И.Меркушкин: «Сельчане, в основном, женщины, старики и дети, самоотверженно трудились на полях, чтобы обеспечить нашу армию продовольствием. Все они – каждый в меру своих сил – как могли, приближали светлый миг Победы. И наш святой долг – сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врага. Символом этой памяти стала всенародная акция «Бессмертный полк», объединившая миллионы наших соотечественников. Эта народная инициатива, изначально поддержанная лично Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, охватила уже полсотни стран мира. В рядах «Бессмертного полка» люди разных возрастов и поколений, национальностей и вероисповеданий. Это свидетельство того, что для наших сограждан Победа в Великой Отечественной войне была, есть и будет главным событием в истории нашей Отчизны. Это и важнейший залог сохранения исторической правды о войне. Это духовный фундамент могущества и процветания нашей державы на многие и многие годы вперед».
Глава региона обратился к ветеранам, отметив, что в этом году Самара впервые встречает День Победы в статусе «Города трудовой и боевой славы». Присвоение столице нашей области этого почетного звания – прежде всего, заслуга старшего поколения.
«Низкий вам поклон за все, что вы сделали для нашей страны, для всего человечества. На примере Солдат Победы, на вашем личном примере всё новые и новые поколения учатся преданно и честно служить Отечеству. Отдавать все силы ради свободы, величия и процветания нашей Родины. От всей души желаю вам, дорогие ветераны, вашим родным и близким, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, мира и добра! Слава Солдатам Победы! Низкий поклон вам, труженики тыла! Слава народу-победителю! С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!», – особо подчеркнул Н.И.Меркушкин.
В военном параде приняли участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, всего – более 5000 человек. С трибун за прохождением войсковых подразделений наблюдали более 30 тысяч жителей и гостей областной столицы. Вдоль улиц, примыкающих к площади им. Куйбышева собрались еще более 50 тысяч человек. Напомним, эту традицию заложил Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин в 2013 году, чтобы каждый мог увидеть шествие военных колонн на расстоянии вытянутой руки.
В целом на территории всей Самарской области в торжествах в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 500 тысяч человек.
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