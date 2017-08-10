В понедельник, 14 августа, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел расширенное совещание, посвященное противодействию обороту нелегальной алкогольной продукции.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие министры областного Правительства, руководство правоохранительных и контрольных органов, главы муниципальных образований, предприниматели, актив общественных организаций губернии, представители общественных советов. Всего в обсуждении этого актуального вопроса не только для Самарской области, но и страны в целом, приняли участие около 7 тыс. человек из Самары, Тольятти и других городов и районов области. Стоит отметить, что в подобном формате в регионе не проводилось ни одно совещание. Как отметил Н.И.Меркушкин, этот опыт будет использоваться в будущем.

В своем вступительном слове Губернатор подчеркнул, что от успеха работы в этой сфере зависит не только наполняемость областного бюджета, но и, прежде всего, здоровье людей: «По статистике, количество вызовов скорой помощи после праздников в Самарской области в десятки раз выше, чем в соседних регионах ПФО. В первом полугодии 2017 года зарегистрировано 1200 случаев отравления в результате токсического действия различных спиртов. Из них с летальным исходом — 159 человек»

Глава региона добавил, что погибших в результате ДТП и насильственных действий в области меньше, чем число отравившихся контрафактным алкоголем. «Это страшные цифры, за которыми стоят трагедии конкретных семей», – сказал Н.И.Меркушкин.

Губернатор также напомнил, что в России принято изменение в законодательство, регулирующее сбор акцизов на алкогольную продукцию. «Теперь сбор акциза зависит не от завода-изготовителя, теперь акциз платится с продажи спиртного в торговых точках. И от того, насколько все правильно будет организовано, зависит, сколько в итоге будет получать бюджет», – пояснил Губернатор.

Подспорьем в борьбе с контрафактным алкоголем должна стать деятельность общественных советов микрорайонов. «Этому новому уровню власти мы дали полномочия по контролю за оборотом алкоголя, у нас есть все возможности, чтобы мы могли здесь навести полный порядок. Мы заинтересованы в том, чтобы вскрывать каждый случай нелегального оборота алкоголя, независимо от того, кто покрывает этот теневой бизнес», – сказал Н.И.Меркушкин.

Губернатор добавил, что работа по наведению порядка на алкогольном рынке в России в последние годы стала давать результат: поступления в федеральный бюджет растут, в прошлом году они выросли на 30%. В Самарской области же ситуация диаметрально противоположная: «Мы получаем в наш бюджет, исходя из расчетов на душу населения, в 30 раз меньше, чем Татарстан, в 40 раз меньше, чем Мордовия. Ежегодно область недополучает порядка 4 млрд рублей».

Н.И.Меркушкин отметил, что достигнуты договоренности с Росалкогольрегулированием о получении в еженедельном режиме информации о продаже в торговых точках области алкоголя. «У нас будет информация в разрезе каждого микрорайона, каждой точки, у которой есть лицензия», – подчеркнул Губернатор.

Затем вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли А.В.Кобенко рассказал о мероприятиях по снижению реализации нелегальной алкогольной продукции на территории региона. «По данным Росалкогольрегулирования, на территории Самарской области наблюдается тенденция сокращения объема продаж легальной крепкой алкогольной продукции и доли Самарской области в общем объеме розничных продаж среди субъектов Российской Федерации», – сообщил министр.

Он добавил, что анализ ситуации на рынке алкогольной продукции показывает, что оборот неучтенной алкогольной продукции оказывает влияние на снижение поступления акцизов в областной бюджет, и при условии сохранения данной тенденции в Самарской области до конца 2017 года областной бюджет недополучит более 780 млн рублей.

«При увеличении реализации крепкой алкогольной продукции, зафиксированной в ЕГАИС более, чем в два раза, в региональный бюджет могло поступить акцизов на крепкую алкогольную продукцию в размере 1,5 млрд рублей», – подчеркнул А.В.Кобенко.

Также министр рассказал, что самый низкий уровень реализации легальной алкогольной продукции наблюдается в муниципальных районах Похвистневский, Алексеевский, Хворостянский, Елховский, Пестравский. В рамках борьбы с нелегальным оборотом алкогольной продукции министерством осуществляется координация деятельности органов местного самоуправления по проведению мероприятий по выявлению и пресечению оборота нелегальной алкогольной и пивоваренной продукции, деятельности административных комиссий и межведомственных рабочих групп муниципальных образований.

В ходе совещания А.В.Кобенко обратил внимание руководства ГУ МВД по Самарской области на необходимость активизировать работу по выявлению незаконных цехов по производству алкогольной продукции, а органам МСУ совместно с правоохранительными органами усилить работу по привлечению к ответственности предпринимателей, не соблюдающих требования алкогольного законодательства.

Н.И.Меркушкин подчеркнул, что главы муниципалитетов должны максимально ответственно подойти к наведению порядка на рынке алкогольной продукции.

«Мы освободим любого главу района, если эта работа не будет проводиться. Я буду еженедельно получать цифры о количестве реализованной легальной продукции. Разработана система ЕГАИС, но некоторые населенные пункты так и не подключились к ней, так как нет интернета. У нас 158 сельских точек не могут фиксировать продажи в режиме онлайн. Этот вопрос нужно срочно решать», – сказал Губернатор.

Начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области М.В.Яркин добавил, что борьба с теневым алкобизнесом ведется. «В этом вопросе только наших усилий недостаточно. С одной стороны, нужно, чтобы органы, выдающие лицензию, менее формально подходили к своим обязанностям. С другой стороны, важно повлиять на правосознание людей, торгующих контрафактом в розницу и покупающих его», – сказал М.В.Яркин.

Губернатор добавил, что исполнительной власти даны дополнительные полномочия по наведению порядка на рынке. «Что касается лицензий, то совместно с правоохранительными органами при первых же нарушениях мы имеем право принимать меры, вплоть до аннулирования лицензий. И ни одного предпринимателя в случае нарушения не спасет ни один покровитель», – особо отметил Губернатор.

В ходе видеоконференции были заслушаны пояснения от муниципалитетов и правоохранительных органов на местах, где были зафиксированы самые низкие легальные продажи алкоголя. Так, начальник отделения МВД по Хворостянскому району пояснил, что низкие показатели вызваны тем, что в муниципалитете сохраняется большой процент магазинов, не оборудованных онлайн-кассами. В то же время есть и положительные примеры. Так, в Кошкинском районе официальные продажи в разы превышают аналогичные показатели соседей. «У нас в районе большая часть алкогольной продукции реализуется централизованно, через систему потребкооперации»,- пояснил глава района В.Н.Титов.

По мнению Губернатора, одна из ключевых ролей в наведении порядка будет у недавно созданных общественных советов микрорайонов (ОСМ). Стоит отметить, что за ОСМ будет законодательно закреплена возможность направлять часть собранных штрафов с предпринимателей на развитие и благоустройство своей территории.

В завершении совещания Губернатор Самарской области подчеркнул, что от работы по наведению порядка на алкогольном рынке зависит наполняемость областного бюджета, а, значит, и строительство новых спортивных площадок, реконструкция дорог и многое другое. «Мы ежедневно должны заниматься этим вопросом в тесном контакте с правоохранительными органами», – резюмировал глава региона.