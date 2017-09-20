Дмитрий Азаров назначен ВРИО Губернатора Самарской области2017-09-25 14:54
Как сообщает сайт Кремля, сегодня 25.09.2017 года Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности Губернатора Самарской области.
В свою очередь, прежний губернатор Николай Меркушкин назначен спецпредставителем Президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Напомним, ранее Дмитрий Азаров был главой города Самары и представлял Самарскую область в Совете Федерации.
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