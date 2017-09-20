Как сообщает сайт Кремля, сегодня 25.09.2017 года Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности Губернатора Самарской области.

В свою очередь, прежний губернатор Николай Меркушкин назначен спецпредставителем Президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Напомним, ранее Дмитрий Азаров был главой города Самары и представлял Самарскую область в Совете Федерации.