Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Очередной эфир в социальной сети Инстаграм он провел из Волжского района. Глава областного минздрава с рабочим визитом посетил поликлинику Юг-2 в микрорайоне Южный город.

Как рассказал Армен Бенян, на площадях этой поликлиники планируется развернуть инфекционный госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, для этого будут проведены необходимые работы, в том числе оснащение новым оборудованием. Прикрепленные к этой поликлинике жители будут обслуживаться в поликлинике Юг-1.

В регионе продолжается работа по увеличению коечного фонда, в ближайшее время число коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией будет увеличено практически до 7 тысяч.

Также глава областного минздрава отметил, что на особом контроле сегодня вопрос с газификацией стационаров. Эту тему обсуждали с поставщиками кислорода, чтобы обеспечить бесперебойную работу аппаратуры, подающей кислород к месту лечения пациентов, мощности организаций. Проведены переговоры, в результате которых ряд крупных промышленных компаний выразили готовность перейти к производству медицинского кислорода вместо технического. Будет увеличено количество транспорта, который используется для снабжения стационаров кислородом.

Кроме того, на сегодняшний день около 500 миллионов рублей из регионального бюджета дополнительно к федеральным средствам также направлены на закупку всего необходимого как для работы врачебно-сестринских бригад, так и для пациентов.

Решается в здравоохранении региона и кадровая проблема. Так, к работе привлечены студенты старших курсов и ординаторы медицинских вузов губернии, а также студенты медицинских колледжей. А врачей «серебряного возраста» (старше 65 лет) планируется привлечь на работу в дистанционном режиме, чтобы консультировать амбулаторных пациентов.