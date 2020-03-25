В понедельник, 20 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Традиционно заседание началось с доклада руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой. Она отметила, что на текущую дату в регионе зафиксировано 95 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 16 были выявлены за последние сутки – 8 в Самаре, 4 в Тольятти, 2 в Жигулевске и по одному – в Чапаевске и Сызрани. 15 человек ранее были выписаны по выздоровлению.

Относительно динамики прироста случаев заболевания в регионе руководитель регионального Роспотребнадзора сообщила, что пик заболеваемости ожидается не раньше, чем через 1-2 недели. Вместе с тем она подчеркнула, что в Тольятти всего было выявлено 39 случаев – этот показатель в 2 раза выше по сравнению со всей областью. Поэтому региональный оперативный штаб принял решение усилить контроль в Тольятти за соблюдением режима самоизоляции и принятыми ограничительными мерами.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в штатном режиме, тест-систем в остатке имеется достаточное количество. Ожидается поставка 5000 тестов сегодня. Центр гигиены и эпидемиологии провел 951 исследование за сутки, остальные лаборатории совокупно – 659 исследований. Ожидается, что за текущие сутки лаборатории проведут порядка 1600 исследований, а к середине недели выйдут на показатель 1800 исследований в сутки.

Продолжается работа по возвращению жителей Самарской области, находящихся за пределами Российской Федерации. На сегодняшний день около 1000 граждан находятся за рубежом, большинство из них в Таиланде, Индии, Индонезии. Под контролем областного правительства решение вопроса об организации выездных рейсов. 16 апреля вылетел борт с жителями региона по маршруту Бангкок – Казань – Уфа. Все пассажиры помещены в обсерватор по месту прибытия и по истечении установленного 14-дневного срока изоляции вернутся домой. Реестр выездных рейсов будет сформирован и появится на сайте Росавиации на следующей неделе.