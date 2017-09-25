4 ноября 2017 года в городе Самаре на площади имени В.В.Куйбышева состоится торжественно-праздничное мероприятие, посвященное государственному празднику День народного единства.

Этот праздник занимает особое место в праздничном календаре современной России, олицетворяя подвиг наших предков, сумевших сплотиться во имя свободы и независимости Родины.

В этом году основная идея празднования – прославление достижений Самарской губернии – региона, принимающего Чемпионат мира по футболу 2018 года. Формирование единства на основе чувства гордости за свою Родину и людей, проживающих в ней.

С 12:00 на площади будут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки.

В этом году впервые все присутствующие на площади смогут посетить виртуальную экскурсию «Самара-Арена», где с помощью современных 3-D технологий и выставок можно познакомиться с новыми спортивными объектами, инфраструктурой стадиона, получить консультацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу. Также будет организована встреча с послами Мундиаля (с проведением фотосессии и получением автографа), и многое другое.

На выставке «Самара-2018» можно будет увидеть 3-Д макеты объектов, ставших символами Самары, а также спортивных объектов в преддверии Чемпионата мира по футболу, увидеть видеофильмы об истории и развитии Самары.

Особое внимание хочется обратить на выставку наград города Самары (Куйбышева), врученных городу в разные годы. Здесь будут представлены подлинные награды столицы Самарского региона – Ордена Ленина и Октябрьской революции, почетный знак «Самара – город трудовой и боевой славы». На этой же площадке гости праздника смогут познакомиться с историей Самарского знамени – от создания до наших дней.

Все желающие смогут посетить выставку «Все мы – Россия» и сфотографироваться в национальных головных уборах и костюмах, почувствовать себя гражданами великой страны.

Ведущие самарские учебные заведения представят свои инновационно-творческие достижения (робототехника, авиамоделирование, «парад» специальностей и др.). Автомобилистов заинтересует выставка новых моделей автомобилей ОАО «АВТОВАЗ» – моделей «Лада Веста СВ универсал» и «Лада Веста СВ Кросс 2017» (начало продаж с 10 ноября 2017 года).

О достижениях в освоении космоса и перспективах космической отрасли расскажет выставка «Самара космическая».

Любителей спорта ждут спортивные состязания по футболу – это большой настольный футбол, сумофутбол, панна-футбол, настольный футбол). Любой желающий сможет сдать нормы ГТО. Самым маленьким гостям будут предложены занимательные игровые программы, развивающие конкурсы, мастер-классы, аква-грим.

Для зрителей так же будет работать выставка-ярмарка ремесленного искусства (изделия из кожи, бижутерия, кузнечная лавка, декор для дома и др.).

На площади в разное время будут проходить показательные выступления по армейскому рукопашному бою, самообороне, сборка-разборка автомата Калашникова и другие военно-патриотические мероприятия. На площадке городского центра занятости и пункта набора на службу по контракту все заинтересованные в трудоустройстве смогут задать специалистам интересующие вопросы. На площадке ГУФСИН России по Самарской области можно будет получить консультацию о приеме на службу.

С 14.00 для жителей и гостей города начнется концерт лучших творческих коллективов Самарской области. Планируется выступление барабанного шоу «Beat makers» группы «Bellini», коллектива «Волжские казаки» и др.

В 18:00 состоится визуально-танцевальное шоу «Нам есть чем гордиться!». В красочном действии будут показаны яркие визуальные образы, прославляющие достижения Самарской губернии в сочетании с уникальной хореографией. С помощью ритмов и пластики синхронизированной с музыкой и видеорядом будут создаваться живые образы: космонавт в открытом космосе, строительство стадиона Самара-Арена, огромные футбольные мячи и т.д.

В 18.15 с приветственными словами к участникам и гостям мероприятия обратятся руководители региона и почетные гости.

Ярко и эмоционально продолжит мероприятие флэшмоб самарских болельщиков, где все могут принять участие в репетиции и исполнении «Гимн российских болельщиков».

В финале мероприятия выступит популярная группа «Quest pistols show».

Приглашаем жителей и гостей города принять участие в торжественно-праздничном мероприятии, посвященном Дню народного единства!