В четверг, 10 августа, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню строителя. Работников отрасли с праздником поздравил Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин.

В зале собрались Почетные граждане, заслуженные ветераны отрасли и строители, преподаватели и лучшие студенты профильных вузов региона, победители конкурса «Профессионал года», гости из Казани – строители стадиона «Самара Арена». Чествование самых заслуженных строителей уже стало традиционным и ежегодно проводится по инициативе главы региона.

«Это праздник, который касается практически каждого. Строители – это именно те люди, которые создают комфорт и уют, и от профессии строителя зависит очень многое в нашей жизни», – отметил Н.И.Меркушкин в приветственном слове.

В своем выступлении Губернатор подчеркнул, что строительная отрасль в последние несколько лет сделала качественный рывок вперед. Так, планомерно растут объемы вводимого в эксплуатацию жилья. По результатам 2016 года Самарская область вошла в тройку лидеров Приволжского федерального округа по этому важнейшему статистическому показателю. В прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию 1,9 млн кв. м жилья, а в 2015 году – 2,2 млн. кв. м. Это абсолютный рекорд для Самарской области за всю ее историю, включая советские времена. В текущем году, по словам Губернатора, этот показатель должен превысить планку в 2 млн кв. м.

В области активно реализуется программа переселения жителей губернии из ветхого и аварийного жилья, в рамках которой с 2013 года уже переселено порядка 15 тыс. человек из ветхого фонда общей площадью 240 тыс. кв. м.

Говоря о темпах дорожного строительства, Губернатор заметил, что Самара в этом году получила беспрецедентную сумму на эти цели – порядка 7,5 млрд руб., Тольятти – 1,5 млрд рублей. «К примеру, пять лет назад в Тольятти на ремонт дорог выделялось всего 90 млн руб. в год, на эти деньги невозможно было привести город в плорядок. Сейчас же у нас есть все возможности для того, чтобы привести в порядок все дороги Самарской области», – уверен Н.И.Меркушкин.

Глава региона подчеркнул: несмотря на то, что в последние годы многое уже сделано – в будущем предстоит еще много работы. Так, на финишную прямую в Самарской области вышла подготовка к Чемпионату мира по футболу.

Н.И.Меркушкин: «На этом участке необходимо сделать еще очень большой пласт работы. Это и завершение строительства стадиона «Самара Арена», и строительство и реконструкция дорог, и работы по благоустройству. Времени осталось не так много, поэтому для нас важен каждый день и каждая ночь».

Губернатор подчеркнул, что к подготовке к ЧМ-2018 необходимо подходить максимально ответственно. Глава региона добавил, что проведение Чемпионата мира по футболу – уникальный шанс для России и Самарской области, в частности, кардинально изменить облик городов.

Еще одно важнейшее направление строительной отрасли – капитальный ремонт жилого фонда. Губернатор отметил, что примерный объем этого рынка составляет порядка 6 млрд рублей. «Власть заинтересована, чтобы на этом поле работали исключительно компании из нашего региона», – сказал глава региона.

Н.И.Меркушкин отметил, что от строителей зависит привлекательность региона для людей. «От того, какие будут построены жилые дома, школы и детские сады, какие будут дороги зависит, будут ли люди хотеть жить в Самарской области. Перед строителями стоит очень много задач».

В ходе выступления Губернатор заверил строителей, что региональные власти будут оказывать всю необходимую поддержку отрасли. «Мы приложим все усилия, чтобы средства из федерального и областного бюджета направлялись на развитие строительной отрасли, на развитие региона. Нам необходимо только движение вперед», – подчеркнул Губернатор.

Во время торжественного собрания самые лучшие профессионалы отрасли получили от Губернатора заслуженные награды – Почетные звания «Заслуженный строитель Самарской области», Почетные грамоты Губернатора, Благодарности Губернатора и Благодарственные письма Губернатора.

Заведующая кафедрой «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Самарского государственного технического университета Т.В.Вавилоновская выразила слова благодарности Н.И.Меркушкину и руководству опорного вуза региона, СамГТУ за поддержку в работе.

«В таком регионе, как Самарская область, должен быть мощный строительный вуз. Поэтому было принято решение, что архитектурно-строительный институт в рамках объединенного Самарского государственного технического университета будет обладать широкой автономией», – отметил Н.И.Меркушкин.

Благодарственным письмом Губернатора был отмечен студент первого курса архитектурного-строительного института СамГТУ Н.М.Грицевич. Награду молодой человек получил за активное участие в волонтерском движении по благоустройству гостевых маршрутов Самары к Чемпионату мира по футболу.