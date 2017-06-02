30 июля в 10.00 в Самаре у памятника Соловецким юнгам на одноименной аллее Самарской набережной, состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России.

Мероприятие организовано общественными организациями ВМФ при поддержке Правительства Самарской области.

Место проведения мероприятия у памятника Соловецким юнгам на одноименной аллее Самарской набережной, выбрано не случайно. В мае 1942 года на Соловецких островах в Белом море была создана школа юнг ВМФ. Памятная аллея в Самаре расположена там, откуда уезжали учиться в Школу юнг мальчики-добровольцы. Им было по 16-17 лет. Они наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу. Более половины из 700 парней не вернулись домой.

В этом году исполнилось 75 лет с момента образования Соловецкой школы юнг и 25 лет с момента установки в Самаре памятника Соловецким юнгам.

По инициативе юнармейцев Самарской области в ознаменовании этих дат, митинг у памятника Соловецким юнгам начнется с поднятия Андреевского флага. Ветеранам ВМФ будут вручены награды Губернатора Самарской области.

В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах к памятнику Соловецким юнгам будут возложены цветы. На траверзе памятника Соловецким юнгам с борта малого десантного корабля юнармейцами будет осуществлен торжественный спуск венка на воду. Венки на воду опустят и ветераны ВМФ.