День города Самары – одно из ключевых праздничных событий, проводимых на территории городского округа Самара. В соответствии с решением Думы городского округа Самара определена дата его ежегодного празднования – второе воскресенье сентября.

В 2017 году празднование Дня города Самары пройдет 10 сентября с 12 часов на второй очереди набережной реки Волги, от площадки бассейна ЦСК ВВС до Первомайского спуска.

Для жителей и гостей города подготовлена разнообразная и интересная программа.

При поддержке Губернатора Самарской области Н. И. Меркушкина в этот день на набережной пройдет акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!», включающая авиационное шоу и выставки современного вооружения и техники. В небо над Волгой для выполнения полетов и фигур высшего пилотажа поднимется авиация ЦСК ВВС Самары, после чего в волжской акватории состоится парад судов ЦСК ВВС и МЧС России. Завершат «воздушную» программу полеты авиационных групп Военно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации.

Центральная сцена в этот день будет установлена у памятника первому воеводе Самары князю Григорию Засекину. С 13 часов с приветственным словом к жителям города обратятся руководители Самарской области и городского округа Самара, почетные гости. В дневной программе – выступления популярных российских артистов Андрея Державина и Сергея Маховикова, а также концертная программа с участием самарских артистов. С 18 часов Самара будет принимать творческие поздравления от городов Самарской области (Тольятти, Отрадного, Сызрани, Чапаевска и других), которые направляют в столицу региона свои лучшие творческие коллективы. Продолжит программу концерт самарских артистов. На сцену выйдут заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко, народная артистка Самарской области Юлия Денисова, Аркадий Соловейчик, группа «Автоклуб», группа «Старый третий». С 21.00 Самару с Днем города поздравит популярная российская группа «Дискотека Авария». В 22.00 небо над Волгой раскрасит праздничный фейерверк.

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В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года на площадке у плавательного комплекса ЦСК ВВС организована программа «Самара спортивная». Здесь продолжит работу выставка «Самара-2018», которая рассказывает об истории самарского края и о подготовке Самары к мундиалю. С 12 часов начнется регистрация супертурнира по настольному футболу, для участия в котором приглашаются все желающие без возрастных ограничений (ограничение вводится только по росту игрока – не менее 130 см). Начало турнира – в 15.00. Победитель супертурнира получит футбольный мяч с автографами игроков клуба «Крылья Советов». На сцене площадки выступят с показательными номерами спортивные коллективы по видам спорта (художественная гимнастика, аэробика, спортивный рок-н-ролл) и воспитанники детского музыкального театра «Задумка». В течение дня участников праздника будут приветствовать группа черлидинга.

Самарцам впервые будет предоставлена возможность получить автографы у послов Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу – заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко, Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Олега Кононенко, заслуженного мастера спорта России Анастасии Мыскиной, российского футболиста, комментатора телеканала «Матч ТВ», нападающего футбольного клуба «Крылья Советов» (в 2008-2011 годах) Евгения Савина.

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Насыщенной и интересной для молодежи будет площадка «Молодая сцена» на Безымянном спуске. Здесь пройдет концерт с участием детско-юношеских и молодежных коллективов Самары, КВН – марафон студенческих и школьных команд движения «Самарский КВН», ведущих танцевальных и музыкальных коллективов (Стас Комаров и барабанное шоу, музыкальная группа «Будем знакомы», вокальный ансамбль «Бель Канто», танцевальная школа «Тодес», коллективы Самарской федерации черлидинга, Федерации спортивной гимнастики Самарской области, мастер-класс от школы уличного танца «Бруклин», рэп-группа «Самара град», танцевальный батл между танцевальными командами «Flash» и «Project_X»), музыкальные коллективы Самарского государственного технического университета, молодежной группы «VLNY». В работе площадки примут участие актеры популярного российского ситкома «Молодежка» (канал СТС). Для зрителей подготовлена интерактивная программа – на площадке «Самара собирает друзей» можно будет написать пожелание любимому городу и раскрасить деревянные заготовки, из которых сложится разноцветное фотопанно. Будет работать творческая площадка «Я пишу тебе, Самара!» (поздравления с Днем города в стихотворной форме в образах известных литераторов), видеобудка «Я люблю тебя, Самара!».

Праздничные программы подготовлены ведущими самарскими образовательными организациями. Самарский университет представит познавательный «Фестиваль науки». Здесь будут работать интерактивные выставки, в доступной и интересной форме рассказывающие о развитии биоорганизмов, посетителей выставки угостят фиточаем из самарских трав. Пройдут мастер-классы по робототехнике и показательные выступления управления моделями летательных аппаратов, состоится научно-популярное шоу «Телепортация», будет работать электронный тир и стенд по моделированию систем управления квадрокоптером. Будут представлены макеты ракетоносителя и космического аппарата. Также посетители праздника познакомятся с новинками робототехники – это роботы-вездеходы, аппараты воздушной робототехники «Жужа» и квадрокоптеров.

В День города на набережной также пройдут мастер-классы по декоративному творчеству и аранжировке цветов, площадки безопасности дорожного движения, территория деловых игр для молодежи, детские спортивные и анимационные площадки.

Соревновательные программы пройдут на спортивных площадках – в День города состоится финал Спартакиады детских дворовых команд по 4-м видам спорта – футбол, стритбол, шашки и дартс. Отдельной программой будет представлена площадка истории футбола с возможностью пройти квест-истпытание по стилизованному футбольному полю.

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В преддверии Дня города пройдут общегородские мероприятия:

общегородской классный час во всех общеобразовательных школах города;

финал Кубка России по пляжному футболу (3-9 сентября на пляжном стадионе набережной);

возложение цветов к памятным местам трудовой и боевой славы Самары.

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Праздничные мероприятия пройдут во всех внутригородских районах городского округа Самара*

Центральные районные праздничные программы пройдут на следующих районных территориях: – в Железнодорожном районе – в сквере им.Санфировой (8 сентября в 16.00); – в Кировском районе – на площади им.С.М.Кирова (10 сентября в 12.00); – в Красноглинском районе – на центральных площадках поселков Управленческий (9 сентября в 12.00), Прибрежный (10 сентября в 12.00), Береза (9 сентября в 12.00); – в Куйбышевском районе – на площади у ДК «Нефтяник» (10 сентября); – в Ленинском районе – в сквере у музея им.П.В.Алабина (6 сентября в 18.00); – в Промышленном районе – на территории спорткомплекса ЦСК ВВС на ул.Стара-Загора, 143а (9 сентября в 11.00); – в Самарском районе – на набережной р.Волги (9 сентября в 11.00 спортивный праздник на Некрасовском спуске, в 12.00 концерт на Ленинградском спуске); – в Советском районе – в парке культуры и отдыха «Дружба» (9 сентября в 16.00).

Также в районах пройдут праздники на дворовых территориях.

Всего в период с 6 по 11 сентября планируется провести 44 районных мероприятия с общим количеством участников более 150 000 человек.

Важно!

В целях обеспечения безопасности участников мероприятий Департаментом транспорта Администрации городского округа Самара издано распоряжение № 2412 от 23.08.2017 «О временном ограничении движения транспорта в городе Самаре в связи с проведением социально-культурного мероприятия «День города Самары».

Ограничение движения транспорта и запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств будет осуществлен:

с 9 часов 00 минут до 23 часов 00 минут 10 сентября 2017 г. по Волжскому проспекту от ул. Ульяновской до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до ул. Осипенко по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта, по Чкаловскому спуску от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта, по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта.

Территория набережной будет ограждена барьерами безопасности. Вход на набережную будет возможен через 5 контрольно-пропускных пунктов, оборудованных металлодетекторами. Эти пункты будут расположены по улице Полевой, а также на пересечении Волжского проспекта с улицей Маяковского, улицей Чкалова, улицей Первомайской, у бассейна ЦСК ВВС.

Дополнительно обращаем внимание на то, что на территории, прилегающей к 2-й очереди набережной, планируется введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции в следующих границах:

Волжский проспект от Студенческого пер. до ул.Лесной;

Студенческий пер. от Волжского проспекта до ул.Молодогвардейской;

ул.Молодогвардейская от Студенческого пер. до ул.Полевой

ул.Полевая от Волжского проспекта до ул.Молодогвардейской

ул.Лесная от ул.Полевой до ул.Осипенко.