В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Как отмечают в правительстве, работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Цель нацпроекта – к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.

Согласно распоряжению, утверждённому правительством РФ, в 2021 году Самарская область получит 900 млн. рублей межбюджетных трансфертов. 300 млн. рублей – на внедрение интеллектуальных транспортных систем в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

600 млн. рублей запланировано выделить из нераспределённого резерва иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в этом году для пилотного внедрения ИТС было отобрано 22 региона, в том числе Самарская область. По заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области уже разработан региональный технический проект создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением и общественным транспортом в Самарско-Тольяттинской агломерации. Первые итоги реализации этого проекта подвели на совещания, которое провел Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 9 декабря текущего года.

600 млн. рублей будет направлено на дальнейшую реализацию важных региональных инфраструктурных объектов: строительство II этапа мостового перехода «Фрунзенский», реконструкцию мостового перехода через реку Сок, реконструкцию автомобильной дороги Тольятти-Ягодное. Благодаря дополнительному финансированию в 2020 году работы на этих объектах ведутся с опережением графика.

Привлечение средств из федерального бюджета в текущем году в размере 2,7 млрд. рублей стало возможным благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и слаженной работе Правительства Самарской области и федеральных дорожных структур.

Всего, согласно опубликованному распоряжению Правительства России, до 2023 года в Самарскую область направят 3,46 млрд. рублей, что в свою очередь, позволит высвободить средства регионального бюджета на развитие опорной сети автодорог.