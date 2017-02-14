В субботу, 18 марта, в нашем регионе, как и во всей стране широко отмечается трехлетняя годовщина воссоединения с Республикой Крым. В Самаре праздничные мероприятия прошли на площади им. Куйбышева. В них приняло участие боле 10 тысяч человек. Жителей и гостей областной столицы с праздником поздравили Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин. Впервые в торжествах приняла участия крымская делегация. В Самару приехали министр курортов и туризма Республики С.С.Стрельбицкий, заместитель Постоянного Представителя Республики при Президенте России А.М.Степанян, глава администрации Сакского района Крыма Г.А.Мирошниченко, председатель Сакского районного совета Н.Д.Россоловский.

«Мы все прекрасно понимаем, что произошло три года назад – была устранена величайшая несправедливость, произошедшая во время развала страны, когда Крым оказался за пределами Российского государства. Но справедливость восторжествовала, и это победа крымчан, их инициатива, которую поддержал Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», – отметил Н.И.Меркушкин. Глава региона напомнил, что три года назад жители Самарской области одними из первых в стране откликнулись на призыв помочь Республике. «Наша губерния стала побратимом Сакского района Крыма, в течении трех недель наши жители собрали более 60 миллионов рублей на помощь крымчанам. Сегодня, на этом празднике я хочу сказать слова особой благодарности жителям Самарской области за оказанную помощь», – сказал Губернатор.

Также он отметил, что общими усилиями был восстановлен мемориальный комплекс «Девяти Героев Советского Союза» в Сакском районе, отремонтированы детские сады, отделение районной больницы. Учебные заведения получили новую мебель, оргтехнику, компьютеры, интерактивные доски, учебники и художественную литературу.

Н.И.Меркушкин: «Мы эту работу будем продолжать и дальше, наши волонтеры работают там уже три года, и как мне сейчас сказали гости из Крыма, самарские волонтеры каждый год признаются лучшими». Глава региона добавил, что сейчас в Крыму ведется активная работа по восстановлению экономики и модернизации инфраструктуры – строится Керченский мост, энергетический комплекс и многое другое.

В танцевальном состязании-конкурсе сразились восемь студенческих команд. По итогам двух туров, победителем стала команда Самарского государственного социально-педагогического университета «Garage band». Награду победителям, поездку в студенческий творческий лагерь Республики Крым, вручил Губернатор Н.И.Меркушкин. «Хочется сказать огромное спасибо организаторам за такой праздник. Спасибо за то, что мы сегодня здесь все собрались», – сказала капитан команды-победительницы Евелина Бакалина.