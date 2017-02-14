Более 10 тысяч человек отпраздновало воссоединение Крыма и Севастополя с Россией на площади Куйбышева2017-03-20 15:01
В субботу, 18 марта, в нашем регионе, как и во всей стране широко отмечается трехлетняя годовщина воссоединения с Республикой Крым. В Самаре праздничные мероприятия прошли на площади им. Куйбышева. В них приняло участие боле 10 тысяч человек. Жителей и гостей областной столицы с праздником поздравили Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин. Впервые в торжествах приняла участия крымская делегация. В Самару приехали министр курортов и туризма Республики С.С.Стрельбицкий, заместитель Постоянного Представителя Республики при Президенте России А.М.Степанян, глава администрации Сакского района Крыма Г.А.Мирошниченко, председатель Сакского районного совета Н.Д.Россоловский.
«Мы все прекрасно понимаем, что произошло три года назад – была устранена величайшая несправедливость, произошедшая во время развала страны, когда Крым оказался за пределами Российского государства. Но справедливость восторжествовала, и это победа крымчан, их инициатива, которую поддержал Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», – отметил Н.И.Меркушкин. Глава региона напомнил, что три года назад жители Самарской области одними из первых в стране откликнулись на призыв помочь Республике. «Наша губерния стала побратимом Сакского района Крыма, в течении трех недель наши жители собрали более 60 миллионов рублей на помощь крымчанам. Сегодня, на этом празднике я хочу сказать слова особой благодарности жителям Самарской области за оказанную помощь», – сказал Губернатор.
Также он отметил, что общими усилиями был восстановлен мемориальный комплекс «Девяти Героев Советского Союза» в Сакском районе, отремонтированы детские сады, отделение районной больницы. Учебные заведения получили новую мебель, оргтехнику, компьютеры, интерактивные доски, учебники и художественную литературу.
Н.И.Меркушкин: «Мы эту работу будем продолжать и дальше, наши волонтеры работают там уже три года, и как мне сейчас сказали гости из Крыма, самарские волонтеры каждый год признаются лучшими». Глава региона добавил, что сейчас в Крыму ведется активная работа по восстановлению экономики и модернизации инфраструктуры – строится Керченский мост, энергетический комплекс и многое другое.В Самаре годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечалась масштабной танцевальной акцией «Россия – Крым: вместе навсегда!». Одной из ведущих праздника стала студентка первого курса института культуры Екатерина Жирнова, которая приехала в прошлом году получать образование Самару из Симферополя. «Три года назад я еще училась в школе, но я и тогда считала, что произошедшие события – это возвращение Крыма на Родину, я очень рада, что мы теперь вместе». В этот день каждый пришедший на площадь Куйбышева мог взять урок танцев и принять участие в мастер-классах по танцам разных стилей и направлений. В начале праздника Председатель Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонов и С.С.Стрельбицкий открыли творческий танцевальный конкурс среди студенческих коллективов. «Сегодня в нашей стране всенародный праздник. Три года назад мы испытали настоящее счастье и гордость за нашу страну. Крым вернулся в состав России, этой исторической справедливости мы ждали больше двадцати лет», – сказал В.Ф.Сазонов, а С.С.Стрельбицкий передал жителям губернии приветственный адрес от Главы Республики Крым С.В.Аксенова. «Три года назад жители Крыма и Севастополя сделали исторический выбор в пользу достойного будущего в семье братских народов Российской Федерации. Почти четверть века мы были разделены искусственными границами, но все эти годы Россия оставалась для крымчан и севастопольцев родиной», – привел слова С.В.Аксенова С.С.Стрельбицкий. От себя он добавил, что Крым всегда ощущал поддержку России, поддержку Самарской области.
В танцевальном состязании-конкурсе сразились восемь студенческих команд. По итогам двух туров, победителем стала команда Самарского государственного социально-педагогического университета «Garage band». Награду победителям, поездку в студенческий творческий лагерь Республики Крым, вручил Губернатор Н.И.Меркушкин. «Хочется сказать огромное спасибо организаторам за такой праздник. Спасибо за то, что мы сегодня здесь все собрались», – сказала капитан команды-победительницы Евелина Бакалина.В заключение праздника Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин отметил: «Мы вместе сделаем все, чтобы всегда оставаться единой семьей, Крым всегда был вместе с Россией, а наша страна всегда была великой». Финалом праздничных мероприятий стало исполнение «Севастопольского вальса» всеми присутствующими на празднике.
© 443000.ru