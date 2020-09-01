В сентябре текущего года Самарская область получила дополнительное финансирование на реконструкцию мостового перехода через Сок, что позволило сократить сроки строительства примерно на год. Уже осенью следующего года планируется открыть полноценное четырехполосное движение. Новый мостовой переход будет построен параллельно существующему двухполосному мосту. Пропускная способность автодороги увеличится вдвое.

«Согласно контракту, срок строительства определен до первого октября 2022 года, но благодаря дополнительному федеральному финансированию, полученному в этом году, он будет сокращен почти на один год», – рассказал Игорь Малыхин, консультант управления строительства, ремонта и реконструкции автодорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Напомним, проект реконструкции мостового перехода через реку Сок включает два этапа: строительство нового моста и реконструкция существующего моста вместе с подходами. Работы ведутся одновременно на двух объектах.

Общая протяженность нового моста вместе с подходами составляет около двух километров, сам мост имеет длину 306 метров. В береговой зоне будут укреплены откосы, по обоим берегам построят очистные сооружения, на мосту проведут освещение, установят барьерные и пешеходные ограждения. Мост будет рассчитан на движение всех видов крупногабаритного транспорта.

Общая стоимость проекта составляет около 2 млрд рублей. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. На данный момент готовность составляет 40-45%. На объекте трудятся около 500 строителей и 30 единиц техники.

«Из пяти опор готовы четыре, пятая будет готова в ближайшие полтора месяца. Высота опор составляет 18-20 метров, их форма схожа с опорами Керченского моста. Первый этап надвижки будет выполнен уже в этом году. На существующем мосту идет ремонт опор и консольной части», – сообщил Алексей Зотов, заместитель директора подрядной организации.

Подрядчик уже приступил к работам, запланированным на следующий год. Это стало возможным благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, результатом которых стало дополнительное финансирование строительства из федерального бюджета. В сентябре текущего года регион получил 500 млн рублей на реконструкцию мостового перехода через Сок.