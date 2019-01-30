И.о.министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев с рабочим визитом посетил Шигонский и Сызранский районы.

С представителями АПК обсуждались вопросы участия в региональных составляющих федеральных проектов по развитию экспортного потенциала и поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов, проведение посевных работ, использование современных технологий возделывания сельхозкультур и тенденции развития животноводства.

Директор ООО «Шигоны Агро» Владимир Иванов продемонстрировал и.о.министра яровые посевы ячменя пивоваренного сорта «Деспина» и работу зерноочистительного комплекса, недавно введенного в эксплуатацию, и рассказал о планах по увеличению посевных площадей. Хозяйство активно занимается введением земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Эффективная работа в данном направлении позволила предприятию за последние пять лет увеличить посевные площади с 2,5 до 7,2 тыс. га. Задачу по вводу земель сельскохозяйственного назначения в оборот поставил перед аграриями Дмитрий Азаров, глава Самарской области: «В регионе не должно оставаться неиспользуемой пашни. Ежегодно в области вводится в оборот порядка 20 тыс. га брошенных земель. Считаю, что темпы ввода должны быть увеличены».

Предприятие нацелено и на дальнейшее выполнение поручений Губернатора.

В ООО “Агроэлит” Шигонского района возделывание сельскохозяйственных культур ведется по технологии “no-till”. Директор Владимир Косов отмечает, чтобы максимально сохранить плодородие почв при таком ведении хозяйства нужно четко соблюдать севооборот и не скупиться на минеральные удобрения. На экспериментальном участке видна граница всходов, подкормленных минеральными удобрениями, и посевов, взошедших без их применения.

Технология “no-till” (или нулевая обработка) нацелена на защиту почвенного покрова от водной и ветровой эрозии, а также на сбережение влаги. Ее особенность заключается в том, что обработка почвы не осуществляется, а ее верхний плодородный слой укрывается мульчей. Кроме того, в хозяйстве активно используются сидератные культуры и травосмеси, которые не только увеличивают плодородие почв, но и улучшают их структуру и микробиологическую активность.

По итогам посещения ООО “Шигонский АПЖК “Чистый продукт” была достигнута договоренность о создании сельскохозяйственного потребительского кооператива, базовым хозяйством которого станет именно это предприятие. Сейчас поголовье “Чистого продукта” насчитывает более 2700 голов. В скором времени в планах предприятия завезти еще порядка 40 голов племенных быков. Реализация продукции – племенного молодняка – имеет обширную географию: в Шигонский район за высокорентабельной, не требующей больших затрат мясной породой приезжают из разных уголков страны. Зораб Авдоян ставит перед своим хозяйством значительные задачи – увеличить поголовье до 10 тыс., в том числе увеличить поголовье коров до 5 тыс. голов. Уже ведется строительство новой круглогодичной стоянки на 550 голов крупного рогатого скота.

В Сызранском районе Евгений Афанасьев посетил ООО “Кошелевсий посад”, ООО “Садовод” и ЗАО “Печерское”. В планах сызранских садоводов – расширение посадок и увеличение мелиорируемых площадей, в том числе в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта “Экспорт продукции АПК”. Всего в текущем году в Самарской области планируется ввести 3,3 тыс. га объектов мелиорации. В ООО “Кошелевский посад” уже отлажена автоматическая система капельного орошения плодовых культур. Однако руководство предприятия на достигнутом не останавливается, ведь полив – не только подспорье сельскохозяйственной деятельности, но и основа ее эффективности.

ООО “Садовод” уже активно экспортирует плодово-ягодную продукцию в Казахстан. Модернизация мощностей переработки, возможная в рамках того же федерального проекта, позволит расширить за пределы региона рынки сбыта и производимой кабачковой икры и яблочного повидла под торговой маркой “Сызраночка”.

ЗАО “Печерское” стало площадкой не только обсуждения актуальных вопросов животноводства. Предприятие выбрано базой для проведения областного конкурса дояров в этом году. Кроме того, и.о.министра пообщался с сотрудниками, среди которых есть и молодые специалисты. Евгений Афанасьев подробно рассказ о возможностях получения единовременной и ежемесячной выплаты, размеры которых варьируются в зависимости от полученного образования.