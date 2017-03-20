В пятницу, 24 марта, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел рабочее совещание, посвященное строительству дворца спорта, речного вокзала и проектированию новой станции метро. В обсуждении приняли участие заместитель председателя Правительства – министр строительства Самарской области А.В.Баландин, директор ГКУ «Управление капитального строительства» Р.Ш.Мязитов, генеральный директор ГК «Волгатрансстрой» В.В.Сонин и генеральный директор ООО «Волгатрансстрой-проект» А.П.Александров, архитектор Д.Н.Орлов.

А.В.Баландин доложил Губернатору о ходе работ по строительству нового здания дворца спорта. По его словам, демонтаж существующих конструкций запланирован на 1 июня, начало строительства – на 1 июля, чтобы завершить основные работы по возведению объекта к июню следующего года.

«Почему затягиваются сроки? – задал вопрос глава региона, – Мы аэропорт за один год и четыре месяца построили, хотя объем работ там в три раза больше».

Н.И.Меркушкин поставил задачу увеличить темпы подготовительных работ, чтобы начать строительство на месяц-два раньше запланированного срока. Проектировщики со своей стороны заверили главу региона, что работы будут максимально ускорены. Также участники совещания рассказали главе региона, что при строительстве дворца спорта будут использоваться сваи существующего здания, что позволит значительно ускорить и удешевить процесс строительства.

Напомним, в новом дворце спорта расположится три ледовых площадки – основная ледовая арена, тренировочный лед и площадка для керлинга, что позволит развивать в регионе этот набирающий популярность олимпийский вид спорта. Объект также предусматривает размещение хореографического и универсального зала. Новая арена будет использоваться как крупнейшая в регионе концертная площадка. Трибуны-блитчеры спроектированы так, чтобы вмещать до семи тысяч зрительских мест.

Также главе региона доложили о подготовке к началу строительства еще одного знакового места для региона – нового речного вокзала. В настоящее время ведутся проектные работы, к началу строительства планируется приступить в конце мая, чтобы уже к лету следующего года речной вокзал начал работать. Планируется, что здание будет многофункциональным: в навигационный период служить транспортным узлом, а зимой станет культурной площадкой для проведения выставок и конференций. Площадь объекта составит около 1,5-2 тыс. кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов.

В ходе совещания был поднят вопрос о начале проектирования новой станции метро «Самарская». Планируется, что ее выходы будут расположены на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а также в районе площади Славы.

«Это исключительно важно для людей. В этом районе расположены знаковые объекты Самары, регулярно проходят общественные мероприятия. С возведением нового дворца спорта необходимость в открытии станции возрастет», – подчеркнул Н.И.Меркушкин.

24.03.2017